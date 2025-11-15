Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng bất ngờ 'rơi tự do'

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (15/11), giá vàng quay đầu giảm mạnh, giao dịch ở mức cao nhất là 151 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149-151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Hệ thống Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 150-151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 148-151 triệu đồng/lượng.

a.jpg
Giá vàng miếng SJC về mốc 151 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau 2 ngày tăng mạnh tiến sát mốc đỉnh lịch sử cũ hơn 154 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC lại "rơi tự do".

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,7 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn SJC niêm yết 146,5 - 149 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 150-151 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước quay đầu giảm bởi giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh giảm. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.084 USD/ounce, giảm 97 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.122 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng xu hướng giảm theo. Cụ thể, tại Vietcombank niêm yết 26.128 - 26.378 đồng/USD mua - bán, giảm 3 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Tại BIDV, giá USD niêm yết 26.168 - 26.378 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh về quanh mức 27.498 - 27.618 đồng/USD, giảm 348 đồng/USD ở chiều mua vào và 328 đồng/USD chiều bán ra so với sáng qua.

Ngọc Mai
#vàng #SJC #giá vàng #vàng miếng #thị trường vàng #giá vàng thế giới #tỷ giá

Xem thêm

Cùng chuyên mục