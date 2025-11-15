Giá vàng bất ngờ 'rơi tự do'

TPO - Sáng nay (15/11), giá vàng quay đầu giảm mạnh, giao dịch ở mức cao nhất là 151 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149-151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Hệ thống Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 150-151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 148-151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC về mốc 151 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau 2 ngày tăng mạnh tiến sát mốc đỉnh lịch sử cũ hơn 154 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC lại "rơi tự do".

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,7 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn SJC niêm yết 146,5 - 149 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 150-151 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước quay đầu giảm bởi giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh giảm. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.084 USD/ounce, giảm 97 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.122 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng xu hướng giảm theo. Cụ thể, tại Vietcombank niêm yết 26.128 - 26.378 đồng/USD mua - bán, giảm 3 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Tại BIDV, giá USD niêm yết 26.168 - 26.378 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh về quanh mức 27.498 - 27.618 đồng/USD, giảm 348 đồng/USD ở chiều mua vào và 328 đồng/USD chiều bán ra so với sáng qua.