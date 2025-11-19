Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

TPO - Sáng nay (19/11), giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh, cả vàng miếng và vàng nhẫn đều lùi về quanh mốc 149 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng sớm qua.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mốc 149,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Đây là 2 doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và cao hơn cả vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC về quanh mốc 149 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 146 - 149 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 148,3 - 149,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.074 USD/ounce, tăng 54 USD/ounce so với sáng qua.

Tại tọa đàm “Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 18/11, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, trên thế giới, giá vàng đang biến động mạnh do các yếu tố kinh tế vĩ mô: Lạm phát cao tại Mỹ, tăng trưởng không ổn định, sự thiếu chắc chắn trong chính sách điều hành khiến vàng luôn là kênh trú ẩn.

"Giá vàng quốc tế đã vượt 4.000 USD/ounce và theo đánh giá của tôi hoàn toàn có thể quay trở lại vùng 4.200 USD/ounce vào cuối năm", ông Hiếu nhận định.

Việt Nam dù không liên thông hoàn toàn với giá vàng quốc tế vẫn chịu tác động rất mạnh, dẫn đến các biến động bất thường trong nước.

Trong gần 1 năm qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 56%, trong khi vàng trong nước tăng tới 80%.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.132 đồng/USD, tăng 12 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.138 - 26.388 đồng/USD mua - bán. Tại BIDV, giá USD niêm yết 26.156 - 26.376 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 27.498 - 27.618 đồng/USD.