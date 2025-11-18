Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng giảm phiên thứ 4 liên tiếp trong phiên giao dịch sáng 18/11, chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12 ngày càng suy yếu.

Theo dữ liệu mới nhất, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống còn 4.039,19 USD/ounce vào sáng 18/11. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ giảm mạnh 0,9%, xuống 4.038,60 USD/ounce.

Ông Edward Meir - chuyên gia phân tích của Marex - nhận định: Đồng USD tăng giá và việc giảm bớt các vị thế đầu cơ trong tuần vừa qua đã tạo áp lực khiến thị trường vàng bước vào giai đoạn đi ngang. Chỉ số USD giữ đà ổn định sau khi tăng mạnh trong phiên trước, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Diễn biến trên thị trường diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vừa đạt thỏa thuận chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử. Việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế chính thức trong giai đoạn này đã làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 12.

gold-price-11zon.jpg
Giá vàng giảm phiên thứ 4 liên tiếp trong phiên giao dịch sáng 18/11. Ảnh: The Daily Star.

Thêm vào đó, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cảnh báo ngân hàng trung ương cần “tiến hành thận trọng” với các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai, qua đó tiếp tục hạ nhiệt kỳ vọng về động thái hạ lãi suất ngay trong tháng tới.

Trong môi trường lãi suất thấp, vàng là tài sản không sinh lợi thường được hưởng lợi. Tuy nhiên, áp lực từ đà phục hồi của USD cùng tâm lý thận trọng của giới đầu tư đang khiến kim loại quý này mất dần sức hút.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 dự kiến công bố vào thứ Năm, nhằm đánh giá sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo của ANZ, xác suất Fed hạ lãi suất trong tháng tới đã giảm mạnh từ mức gần 100% xuống còn 42% chỉ sau một đêm, gây áp lực đáng kể lên nhu cầu đầu tư vàng. Dù vậy, ngân hàng này nhận định các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn duy trì, bao gồm bất ổn địa chính trị, lo ngại về nợ công Mỹ, xu hướng phi đô la hóa và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 50 USD/ounce. Bạch kim tăng nhẹ 0,3% lên 1.538,74 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,5% xuống 1.386,01 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
