Lý do giá vàng thế giới tăng không ngừng

TPO - Giá vàng thế tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay (20/11, giờ Việt Nam), ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp gần nhất, khiến nhà đầu tư chuyển hướng chú ý sang các dữ liệu kinh tế sắp công bố để xác định lộ trình lãi suất của Mỹ.

Trong phiên giao dịch, vàng giao ngay tăng 0,2%, lên mức 4.073,79 USD/ounce, sau khi có thời điểm bật tăng hơn 1% trong phiên. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Mỹ chốt phiên tăng 0,4% lên 4.082,80 USD/ounce.

Biên bản cuộc họp ngày 28-29/10 cho thấy Fed đã đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng trước, dù nhiều quan chức cảnh báo việc nới lỏng chính sách tiền tệ có thể làm suy yếu nỗ lực kiềm chế lạm phát, vốn đã vượt mục tiêu 2% của Fed suốt hơn bốn năm rưỡi.

Tại họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12 “không phải là điều chắc chắn”, cho thấy ngân hàng trung ương vẫn thận trọng trước các tín hiệu kinh tế mới.

Giá vàng thế tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng 20/11.

Chuyên gia Edward Meir từ thị trường quỹ Marex nhận định: Biên bản chỉ mang tính tham khảo. Điều quan trọng nằm ở quyết định của tháng 12 và Fed cần thêm dữ liệu trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng. Theo ông, các chỉ số kinh tế sắp công bố sẽ trở thành tâm điểm theo dõi của thị trường.

Công cụ FedWatch của CME hiện ghi nhận khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 chỉ còn khoảng 30%. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Powell vì không hạ lãi suất nhanh hơn, tạo thêm áp lực chính trị lên Fed.

Vàng là tài sản không sinh lời, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và khi xuất hiện bất ổn kinh tế. Thị trường hiện chờ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào hôm nay, sau khi bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa. Cục Thống kê Lao động Mỹ cũng thông báo sẽ không phát hành báo cáo việc làm tháng 10, do dữ liệu không thể thu thập trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động.

Dữ liệu công bố trước đó cho thấy số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng vào giữa tháng 10, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động.

Trên thị trường kim loại quý khác: Bạc giao ngay tăng 0,7% lên 51,05 USD/ounce; platinum tăng 0,7% đạt 1.543,12 USD/ounce; palladium giảm 1,6% xuống 1.378 USD/ounce.