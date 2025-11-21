Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng thế giới lao dốc

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng 21/11 (giờ Việt Nam), khi báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy thị trường lao động duy trì tích cực hơn dự báo, khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12 giảm đáng kể.

Theo ghi nhận sáng 21/11, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống 4.058,29 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 cũng giảm 0,6%, còn 4.060 USD/ounce.

Đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng vốn định giá bằng đô la Mỹ trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài. Đây là yếu tố gây áp lực bổ sung lên kim loại quý.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp tháng 9 tăng 119.000, hơn gấp đôi so với dự báo chỉ 50.000.

Ông Peter Grant - Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao của Zaner Metals - nhận định: Số liệu này gần như xác nhận lập luận của Fed trong tháng 10, thị trường lao động đang chậm lại nhưng vẫn ổn định. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hiện đang ngày càng suy yếu, khiến vàng chịu áp lực.

563bb3942f017.jpg
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng 21/11. Ảnh: Dawn.

Theo giới giao dịch, khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng tới chỉ còn khoảng 40%. Trong khi đó, vàng là tài sản không sinh lợi suất thường diễn biến tích cực hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Do ảnh hưởng từ việc chính phủ đóng cửa, Cục Thống kê Lao động Mỹ đã hủy công bố báo cáo tháng 10 và sẽ gộp chung với báo cáo tháng 11. Báo cáo tổng hợp dự kiến được công bố ngày 16/12, sau cuộc họp tiếp theo của Fed.

Cùng thời điểm, biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed công bố ngày 19/11 cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã quyết định giảm lãi suất, dù cảnh báo động thái này có thể làm tăng rủi ro lạm phát và suy giảm niềm tin công chúng vào ngân hàng trung ương.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng vẫn tăng mạnh 55%, đạt mức kỷ lục 4.381,22 USD/ounce vào ngày 20/10. Dù thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ (UBS) đã nâng dự báo giá vàng vào giữa năm 2026 thêm 300 USD, lên 4.500 USD/ounce, dựa trên kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, rủi ro địa chính trị gia tăng và nhu cầu mạnh từ các ngân hàng trung ương cùng các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs).

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 50,47 USD/ounce; bạch kim mất 2,3% xuống còn 1.510,70 USD/ounce; trong khi palladium giảm nhẹ 0,1% xuống 1.379 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #giá vàng #giá vàng thế giới giảm #giá vàng thế giới #world gold price

