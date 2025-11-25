Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

EVNGENCO1 ủng hộ đồng bào Lâm Đồng 3,3 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

PV

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) triển khai chương trình an sinh xã hội ủng hộ đồng bào tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của tổng công ty trong giai đoạn thiên tai diễn biến phức tạp.

Trong những ngày qua, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều nơi. Tại tỉnh Lâm Đồng, đời sống và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nhiều khu vực bị chia cắt, công tác hỗ trợ khắc phục thiên tai gặp không ít khó khăn.

Đồng hành cùng địa phương, EVNGENCO1 đã triển khai chương trình ủng hộ với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng, gồm 2,3 tỷ đồng do Tổng công ty phân bổ và 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi trao tặng.

z7261597108130-b55a559830bcf5673e2435732062d3bf.jpg
z7261597164636-fcda5684b296c0a9bb7366488c0497e1.jpg

Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp cùng các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm Công ty Thủy điện Đồng Nai, Công ty Thủy điện Đại Ninh và Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, tổ chức trao kinh phí ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các xã, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời.

Ngày 24/11/2025, đại diện lãnh đạo Tổng công ty đã trực tiếp đến Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Gia và xã D’ran để trao tặng phần kinh phí ủng hộ đầu tiên, sẻ chia kịp thời với người dân sau mưa lũ. Các đơn vị của EVNGENCO1 cũng đã và đang tiến hành việc phối hợp trao kinh phí ủng hộ tại những xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo kế hoạch đã đề ra.

z7261597107991-3da42deff6c1d434ba4d2175958e3e3f.jpg
z7261597051273-466c782bdae8202af9ef1c3f1f6bcf09.jpg

Trong cùng ngày, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) cũng trao tặng khoản ủng hộ 1 tỷ đồng tại Uỷ ban MTTQ xã D’ran với mong muốn chung tay cùng bà con nơi đây khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tiếp nhận khoản kinh phí ủng hộ, đại diện các xã đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng công ty Phát điện 1 và các đơn vị đã kịp thời chung tay cùng địa phương trong tỉnh Lâm Đồng trong lúc khó khăn. Với sự quan tâm của các cấp cùng sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước, người dân vùng lũ sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chương trình an sinh xã hội ủng hộ đồng bào các xã tại tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng và nghĩa tình của Tổng công ty Phát điện 1, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

PV
#Hỗ trợ đồng bào Lâm Đồng #Ủng hộ khắc phục thiệt hại mưa lũ #Trách nhiệm cộng đồng EVNGENCO1 #Chương trình an sinh xã hội #Hợp tác doanh nghiệp và chính quyền #Phản ứng trước thiên tai #Đóng góp tài chính cho xã hội #Hỗ trợ cộng đồng vùng lũ #Vai trò của các doanh nghiệp trong thiên tai

