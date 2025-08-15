Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng đi bộ qua biên giới mang theo 1.000 viên ma túy tổng hợp

Thành Đạt
TPO - Ngày 15/8, Đồn Biên phòng Thanh Luông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Nghiệp vụ bắt giữ một người đàn ông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp và 20 gram heroin.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/8, tại thôn Thanh Hòa, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, tổ công tác của Đồn Biên phòng Thanh Luông và Phòng Nghiệp vụ phát hiện một người đàn ông đi bộ từ hướng biên giới vào nội địa có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ trong tay phải của đối tượng đang cầm một gói nilon chứa 20 gram heroin, cùng 5 gói nilon chứa tổng cộng 1.000 viên nén màu hồng ký hiệu WY nghi là ma túy tổng hợp.

6330.jpg
Đối tượng Vì Văn Thương.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai tên Vì Văn Thương (SN 1980, trú tại thôn Thanh Hòa, xã Thanh Nưa). Số ma túy trên được Thương mua của một người đàn ông không rõ danh tính để sử dụng và bán lẻ.

Khi trở về gần khu vực bờ đập hồ Hống Khếnh, thôn Thanh Hòa thì Thương bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

Thành Đạt
#bắt giữ ma túy Điện Biên #mua bán ma túy tổng hợp #thu giữ heroin Điện Biên #đấu tranh tội phạm ma túy #công an Điện Biên bắt giữ #vật chứng ma túy #đối tượng Vĩ Văn Thương #phòng chống ma túy Điện Biên #bắt giữ 1.000 viên ma túy #tội phạm ma túy Điện Biên

