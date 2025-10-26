Ba tỉnh miền Trung hứng mưa trên 400mm chỉ trong 20 giờ đồng hồ

TPO - Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang hứng chịu một đợt mưa dữ dội khi lượng mưa trong vòng chưa đến một ngày lên hơn 400mm. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong hai ngày tới với lượng mưa từ 250-450mm, có nơi trên 600mm. Lũ nhiều sông dự báo vượt báo động 3.

Số liệu quan trắc của Hệ thống đo mưa theo thời gian thực Vrain ghi nhận, nơi hứng chịu mưa lớn nhất là xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa lên tới 497mm trong vòng 20 giờ đồng hồ (tính từ 19h tối 25/10 đến 15h chiều 26/10).

Hầu hết các khu vực khác ở Quảng Ngãi thời gian này cũng hứng chịu lượng mưa rất lớn, đặc biệt là phía đông tỉnh với lượng mưa phổ biến từ 250mm-400mm.

Huế tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này ở miền Trung, đỉnh Bạch Mã trong 20h qua (tính từ 19h tối 25/10 đến 15h chiều 26/10) mưa tới 496mm. Mưa lớn diện rộng bao trùm gần như toàn bộ thành phố này, trong đó hơn một nửa điểm đo trên hệ thống Vrain ghi nhận lượng mưa trên 150mm.

Đà Nẵng hôm nay tiếp tục có một ngày thời tiết rất xấu với mưa dông diện rộng. Trong đó có tới 4 điểm đo ghi nhận lượng mưa trên 400mm. Các xã ven biển là nơi mưa lớn nhất với lượng mưa trong 20h giờ qua phổ biến từ 150-300mm.

Thành phố Đà Nẵng đang hứng chịu nhiều ngày mưa rất lớn. Ảnh: Nguyễn Thành.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ tiếp tục gây mưa cho miền Trung.

Dự báo từ chiều tối 26/10 đến ngày 28/10, khu vực Huế đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-450mm, có nơi trên 600mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk (Bình Định, Phú Yên cũ) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía đông Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, đêm 28/10 và ngày 29/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10 ở miền Trung.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lúc 13h chiều nay, lũ trên sông Bồ tại Huế đã lên trên báo động (BĐ) 2, lũ trên sông Kim Long tại Huế xấp xỉ BĐ2.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên và dao động ở mức BĐ2 - BĐ3.

Ngoài ra, từ đêm nay đến 29/10, trên các sông ở Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2, sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) lên mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.