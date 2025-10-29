Lũ cuốn sập cầu ở Thanh Hóa, người dân dựng cầu khỉ vượt sông, học sinh đi vòng 8km đến trường

TPO - Mưa lũ cuốn trôi cầu Mọ ở Thanh Hóa khiến hàng trăm hộ dân hai bên bờ sông Cầu Chày gặp khó khăn trong quá trình đi lại. Người dân bắc cầu khỉ qua đoạn sông cạn để đi sản xuất nông nghiệp còn học sinh phải đi vòng hơn 8km đến trường.
Cầu Mọ bị cuốn sập mố cầu, bê tông gãy sập, xói lở.
Lãnh đạo UBND xã Xuân Tín cho biết, trung tuần tháng 10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, yêu cầu địa phương khẩn trương lập phương án xây dựng lại cầu.