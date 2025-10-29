Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lũ cuốn sập cầu ở Thanh Hóa, người dân dựng cầu khỉ vượt sông, học sinh đi vòng 8km đến trường

Phạm Trường

TPO - Mưa lũ cuốn trôi cầu Mọ ở Thanh Hóa khiến hàng trăm hộ dân hai bên bờ sông Cầu Chày gặp khó khăn trong quá trình đi lại. Người dân bắc cầu khỉ qua đoạn sông cạn để đi sản xuất nông nghiệp còn học sinh phải đi vòng hơn 8km đến trường.

Clip: Lũ cuốn sập cầu ở Thanh Hóa, người dân đi lại khó khăn.
tp-1.jpg
Cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày thuộc tuyến đường liên xã Xuân Tín và Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa﻿, giúp người dân, học sinh các xã ven sông đi lại làm việc, học tập. Do ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua, nước lũ dâng cao chảy mạnh đã cuốn trôi cầu.
tp-3.jpg
Theo ghi nhận, cây cầu dài khoảng 100m, rộng gần 4m bị lũ cuốn sập trụ, mố cầu, nhiều mảng bê tông vỡ vụn nằm ngổn ngang.
tp-4.jpg
Người dân địa phương cho biết cầu Mọ được xây dựng từ năm 2017, là công trình giao thông huyết mạch nối trung tâm xã Xuân Tín, Yên Phú với tỉnh lộ 518C. Từ ngày cầu bị cuốn trôi, việc đi lại của hơn 400 hộ dân hai bên bờ gần như tê liệt.
tp-5.jpg
tp-7.jpg
tp-6.jpg
Cầu Mọ bị cuốn sập mố cầu, bê tông gãy sập, xói lở.
tp-111.jpg
“Cầu sập nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, tội nhất là học sinh phải đi đường vòng để đến trường. Mong sao các cấp sớm có phương án làm cầu mới giúp bà con đi lại, đảm bảo sản xuất, làm việc”, bà Thiều Thị Hân (71 tuổi, xã Yên Phú) cho hay.
tp-8.jpg
Hai đầu cầu còn xảy ra tình trạng sạt lở nặng.
tp-11.jpg
Chính quyền địa phương cũng ghi nhận mực nước lũ năm nay lớn hơn so với các đỉnh lũ từng xảy ra tại địa phương trước đó.
tp-18.jpg
Để sang được bên kia sông, người dân, học sinh buộc phải đi vòng thêm đó hơn 8km. Một số người dân để đến vùng sản xuất nông nghiệp trồng mía, dứa ven sông phải bắc cầu khỉ ở đoạn sông cạn, phía Nam cầu Mọ để đi lại.
tp-13.jpg
tp-12.jpg
tp-15.jpg
Lãnh đạo UBND xã Xuân Tín cho biết, trung tuần tháng 10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, yêu cầu địa phương khẩn trương lập phương án xây dựng lại cầu.
tp-9.jpg
Để đảm bảo an toàn, địa phương đã dựng rào chắn tại vị trí hai bên đầu cầu và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân biết, chủ động có kế hoạch chuyển hướng di chuyển. Đồng thời cắt cử người trực tại vị trí đầu cầu hướng dẫn người dân đi ngược lên hướng xã Ngọc Trung cũ để lưu thông.
tp-2.jpg
Theo đề xuất của chính quyền địa phương, cầu Mọ mới dự kiến dài 150 mét, rộng 8,5 mét, có đường dẫn hai đầu dài 1 km, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2025–2026.
Phạm Trường
