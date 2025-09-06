Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông La

Hoài Nam
TPO - Người đàn ông 55 tuổi được phát hiện tử vong dưới sông La đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh. Qua khám nghiệm, ngành chức năng nhận định nạn nhân tử vong do đuối nước.

Ngày 6/9, lãnh đạo xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên khu vực sông La, đoạn thôn Thọ Tường vừa phát hiện thi thể một người đàn ông.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân khi đi qua khu vực thôn Thọ Tường phát hiện một thi thể nam giới nổi lên mặt nước trên sông La, có dấu hiệu đang phân huỷ.

Khu vực nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Sau đó, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Đức Minh đã tiếp cận hiện trường, phối hợp đưa thi thể lên bờ, làm rõ danh tính.

Qua xác minh, thi thể nam giới trên là ông L.Đ.T (55 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An). Người nhà nạn nhân cho biết, ông T. thường bỏ nhà đi lang thang, thời gian gần đây về sống tại nhà em gái ở xã Đức Minh.

Khám nghiệm sơ bộ, ngành chức năng xác định không có dấu vết ngoại lực tác động, nhận định tử vong do đuối nước. Hiện thi thể người đàn ông đã bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #đuối nước #người đàn ông đuối nước

