Xã hội

Quảng Trị: Rơi xuống hố đào để làm hầm phốt, bé trai 6 tuổi đuối nước tử vong

Hoàng Nam
TPO - Sau mấy ngày mưa to, hố đào để làm hầm phốt cạnh nhà đầy nước, bé trai 6 tuổi không may trượt chân xuống hố, đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ UBND xã Phong Nha (Quảng Trị), vụ đuối nước thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 26/8. Theo đó, cháu N.Q.B (SN 2019), con ông N.N.H và bà H.T.T ở thôn 2 Phúc Khê, xã Phong Nha không may rơi xuống hố nước sát cạnh nhà và đuối nước.

img-3400.jpg
Hố nước, nơi bé trai rơi xuống.

Được biết, gia đình đang làm nhà nên đào hố này để làm hầm phốt nhà vệ sinh, nhưng do trời mưa nên hố đầy nước. Cháu rơi xuống lúc trời mưa to nên không ai để ý. Đến chiều tối người nhà mới phát hiện, nhưng cháu đã tử vong.

Cháu B. sống với ông bà nội, cả bố và mẹ hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Hoàng Nam
