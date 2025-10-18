Công an lật tẩy thủ đoạn lừa đảo mượn xe ‘chạy ra đầu đường rồi quay lại ngay’

TPO - Công an ở Lâm Đồng vừa lật tẩy thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt xe máy của một đối tượng giả vờ “mượn xe chạy ra đầu đường rồi quay lại ngay” nhưng sau đó biến mất không dấu vết.

Ngày 18/10, Công an phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Hồ Hải Đăng (SN 1997, trú phường B’Lao, tạm trú tại phường 1 Bảo Lộc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đăng cùng tang vật.

Trước đó, chiều 14/10, một shipper giao bún bò đến địa chỉ 40/8 Hải Thượng Lãn Ông (phường 1 Bảo Lộc) thì gặp một thanh niên khoảng 30 tuổi nhận hàng. Sau khi trả tiền, người này vờ mượn xe máy “chạy ra đầu đường rồi quay lại ngay”, nhưng đi biệt tăm. Sau gần một ngày chờ không thấy, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp đó, ngày 15/10, một người dân ở xã Ka Đô (tỉnh Lâm Đồng) tìm đến cùng địa chỉ để vay tiền theo thỏa thuận trên mạng xã hội. Tại đây, đối tượng tiếp tục dùng kế giả vờ gọi điện cho người quen giải ngân nhanh, rồi mượn xe máy và bằng lái của nạn nhân để đi lấy tiền. Sau đó, đối tượng cũng biến mất không dấu vết.

Nhận được tin báo, Công an phường 1 Bảo Lộc nhanh chóng vào cuộc, xác định cả hai vụ đều do Hồ Hải Đăng thực hiện. Đến đêm 16/10, lực lượng chức năng phát hiện Đăng lẩn trốn trong một căn nhà hoang và đang tìm cách tiêu thụ các xe máy chiếm đoạt được



Ngay sau đó, Công an lập tức bao vây, khống chế, thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đăng khai nhận lợi dụng sự cả tin của người khác để chiếm đoạt tài sản, sau đó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện Công an đã thu hồi toàn bộ xe máy trả cho các bị hại và mở rộng điều tra vụ án.