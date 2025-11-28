Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tai nạn làm 4 người tử vong ở Lạng Sơn

TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lái xe, chủ xe của các phương tiện trong vụ tai nạn làm 4 người tử vong trên quốc lộ 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 233/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.



Nội dung Công điện cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm 4 người ngồi trên xe con tử vong. Ảnh: ĐVCC.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các trường hợp tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lái xe, chủ xe của các phương tiện trong vụ tai nạn nêu trên; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo lực lượng chức năng của Bộ và các Sở Xây dựng địa phương cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc; có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Như thông tin đã đưa, hồi 12 giờ 48 phút, ngày 26/11 ại Km 42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-013.92 do P.V.D. (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn, với ô tô con biển kiểm soát 19A-483.13 do Lại Quang Nhân (SN 1993, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có 6 người gồm cả lái xe.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ. Hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu Vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân.