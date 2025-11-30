Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tai nạn lật xe, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ cứu 13 học sinh

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt báo động đỏ nội viện để tiếp nhận và cấp cứu 13 học sinh trong vụ lật xe xảy ra tại xã Cà Đam (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 30/11, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND xã Cà Đam (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khi một xe công nông chở keo nghi lao xuống dốc, làm nhóm trẻ em đang treo bám trên xe bị ngã, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Danh, đây là sự cố ngoài ý muốn. Ngay sau tai nạn, các em nhỏ được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định. Trong số các nạn nhân có cả con của chủ xe công nông.

“Các em do hiếu động đã leo lên xe khi chủ xe đang dừng đỗ, dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân khi sử dụng các loại phương tiện thô sơ”, ông Danh nói thêm.

78839d20b6933acd6382.jpg
Các bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu.

Nhận được thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động nhân lực của khoa Cấp cứu, khoa Mắt, Tai mũi họng, Da liễu, Phòng Công tác xã hội và phối hợp với các khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Ngoại thần kinh, Ngoại tổng hợp, Ngoại tiêu hóa, Răng Hàm Mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức để khẩn trương phân loại, xử trí vết thương cho các bệnh nhi.

Các bệnh nhi được tiếp nhận trong tình trạng đa chấn thương ở chi, thân mình, đầu, mặt và chấn thương sọ não. Nhờ được cấp cứu kịp thời, toàn bộ 13 bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, 1 em được gia đình xin chuyển tuyến. Số bệnh nhi còn lại được tiếp tục điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

526060bc4b0fc7519e1e.jpg
Hiện tại, các bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái Hưng - Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, nhờ sự phối hợp khẩn trương, kịp thời và nhịp nhàng giữa các khoa, phòng cùng sự chủ động, tích cực của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên công tác xã hội mà các bệnh nhi đã được cấp cứu và điều trị kịp thời, không để xảy ra diễn biến xấu và hạn chế tối đa các biến chứng.

Hiện tại, các bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Nguyễn Ngọc
#Ứng phó khẩn cấp y tế #Vụ tai nạn học sinh #Phản ứng bệnh viện #Chăm sóc bệnh nhi #Ý thức an toàn giao thông #Tăng cường tuyên truyền an toàn #Cấp cứu đa chấn thương #Hợp tác liên khoa trong điều trị #Tình hình tai nạn địa phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục