Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 sau loạt chỉ đạo 'nóng'

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn một thập kỷ chậm tiến độ và gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng, dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2 được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt; yêu cầu khắc phục của cơ quan thanh tra. Bộ Y tế cho biết công tác xây dựng cơ bản của cả hai bệnh viện sẽ hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2, sau hơn một thập kỷ chậm tiến độ và lãng phí hàng nghìn tỷ đồng, đã được hồi sinh theo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, kỳ vọng giảm tải cho hệ thống y tế trung ương.

tp-vd-11.jpg

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình. Về tiến độ thực hiện, Bộ Y tế cho biết công tác xây dựng cơ bản của 2 bệnh viện sẽ hoàn thành trước ngày 30/11 tới.

tp-vd-3.jpg

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết: Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng về đích với quyết tâm cao nhất. Đến nay, toàn bộ 82 thiết bị y tế thuộc danh mục mua sắm trực tiếp của dự án đã ký kết hợp đồng. Từ ngày 12/11, nhiều thiết bị công nghệ cao như CT, MRI, DSA, X-quang, siêu âm, hệ thống giường bệnh… đã được vận chuyển về công trường và đang được lắp đặt khẩn trương. Các hạng mục dự kiến hoàn thành cơ bản trước 25/12.

tp-vd-7.jpg
tp-vd-6.jpg
tp-vd-5.jpg

Song song với tiến độ xây dựng, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch nhân lực quy mô lớn, xác định số lượng nhân sự tối thiểu vận hành cơ sở mới 1.000 giường bệnh là hơn 1.150 người.

23.jpg

Bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hiện tại. Ảnh: BVCC.

tp-vd-4.jpg
Theo kế hoạch của Chính phủ, dự án sẽ cắt băng khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12 và đưa vào vận hành một phần. Về chất lượng khám chữa bệnh và quyền lợi người dân, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã xây dựng mô hình vận hành “một bệnh viện - hai cơ sở” nhằm đảm bảo chất lượng giữa hai cơ sở tương đương nhau.
tp-bm-32.jpg

Hiện nay, cả hai bệnh viện đều đang khẩn trương chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để kịp tiến độ.

tp-vd-17.jpg

Về phía Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, bệnh viện cho biết khi toàn bộ hạ tầng, phòng ốc, trang thiết bị được bàn giao đầy đủ, bệnh viện sẽ sẵn sàng tiếp nhận nhân lực và triển khai điều trị ngay, do công tác chuẩn bị về nhân lực đã được thực hiện nhiều năm.

tp-bm-22.jpg

Công tác mua sắm trang thiết bị gần như đã hoàn tất, chỉ còn khâu lắp đặt và hiệu chỉnh cuối cùng. Cơ sở 2 sẽ được vận hành theo từng bước, dự kiến khoảng 30% công suất trước, sau đó mở rộng dần dựa trên nhu cầu thực tế để tránh lãng phí.

tp-bm-30.jpg

Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 của hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức mà còn hỗ trợ người bệnh từ các tỉnh miền Trung, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trọng Tài
#Bệnh viện Bạch Mai #Việt Đức #dự án y tế #cơ sở 2 #Ninh Bình #chung tay chăm sóc

Xem thêm

Cùng chuyên mục