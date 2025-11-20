Hiện trạng khu đất làm công viên, quảng trường nhạc nước gần 100ha ở Hà Nội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 5559/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục vụ công cộng thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông rộng gần 100 ha tại phường Kiến Hưng, nơi đây sẽ có quảng trường nhạc nước.

Hiện trạng khu đất làm khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí rộng gần 100ha sẽ có quảng trường nhạc nước.
tp-cv-10.jpg

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 5559/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục vụ công cộng thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông.

tp-cv-7.jpg

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, thực hiện tại phường Kiến Hưng.

tp-cv-4.jpg

Mục tiêu là xây dựng khu công viên cây xanh kết hợp thể thao, văn hóa và vui chơi giải trí. Dự án sẽ tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao và giải trí cho thành phố nói chung và phường Kiến Hưng nói riêng.

tp-cv-60-3522.jpg
tp-cv-66.jpg
tp-cv-40.jpg

Hiện tại khu đất làm dự án được quây tôn bao, bên trong cỏ cây mọc um tùm.

tp-cv-55.jpg
tp-cv-35.jpg
tp-cv-66.jpg

Phía bên ngoài, người dân đang dựng hàng quán nước kinh doanh tạm, nhiều điểm biến thành nơi tập kết rác thải, phế liệu.

tp-cv-3.jpg

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án bao gồm: San nền toàn bộ công viên; hồ điều hòa; giao thông nội bộ; các bãi đỗ xe; sân chơi (khu vực phục vụ dã ngoại, sân tập dưỡng sinh, sân triển lãm ngoài trời, sân vui chơi, sân chơi cho trẻ nhỏ, sân chơi trên đảo, sân lấy nước phòng cháy, chữa cháy); hàng rào công viên mở; cây xanh; hệ thống điện trung, hạ thế và thông tin liên lạc; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

tp-cv-5.jpg
tp-cv-9.jpg
tp-cv-8.jpg

Quy mô đầu tư của dự án gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật: San nền, đào kè hồ, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước mưa, thoát nước thải, hàng rào xung quanh và các công trình công cộng, phục vụ dân cư sử dụng và tạo điểm nhấn cho khu công viên.

tp-cv-2.jpg

Các dịch vụ đa dạng của công viên sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, cải thiện khí hậu và tăng cường sức khỏe, thể chất, tinh thần cho người dân. Công trình cũng được thiết kế hài hòa với kiến trúc cảnh quan, phù hợp hạ tầng kỹ thuật, giao thông và khu vực đô thị.

Trọng Tài
