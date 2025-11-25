Quảng Ninh xác định Trưởng khoa của Bệnh viện Phổi bán thuốc 'chui'

TPO - Ngày 25/11, trước những phản ánh của dư luận, Sở Y tế Quảng Ninh đã công bố thông tin xác minh ban đầu về hàng loạt vấn đề tại Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Ninh, từ công tác chuyên môn, quản lý tài chính đến đầu tư công.

Theo đó, tâm điểm của dư luận là trường hợp bệnh nhân Trịnh Văn Thắng, người điều trị tại Bệnh viện Phổi nhưng sau đó phải chuyển cấp cứu và tử vong ngoại viện. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Ninh đã để xảy ra lỗ hổng lớn trong quy trình: chưa thực hiện đúng chế độ hồ sơ bệnh án, hội chẩn và quản lý bệnh nhân.

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh được đầu tư bài bản, khang trang.

Nghiêm trọng hơn, bệnh viện đã không thực hiện báo cáo sự cố y khoa đối với trường hợp này. Sở Y tế hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để giám định tính toàn vẹn của hệ thống dữ liệu bệnh án, khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh nếu phát hiện hành vi xâm phạm hồ sơ hoặc che giấu sai sót chuyên môn.

Xử lý nghiêm bác sĩ cung cấp thuốc "chui" Về phản ánh có hiện tượng bán thuốc và nghi vấn lãnh đạo bao che, Sở Y tế xác nhận: Có cơ sở xác định bác sĩ Đỗ Quảng Hùng (Trưởng Khoa Nội 3) đã cung cấp thuốc không thuộc danh mục thuốc của bệnh viện cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh nhấn mạnh quan điểm "không có vùng cấm", đã chỉ đạo tiến hành quy trình xem xét trách nhiệm và kỷ luật theo quy định của ngành và pháp luật.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra các sai phạm trong chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế tại đây. Cụ thể, việc chi chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm chưa đúng quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế. Bệnh viện cũng "quên" chi trả hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy cơ sở. Riêng khoản tiền thưởng theo Giấy khen năm 2024 chưa thực hiện được do vướng mắc khách quan về nguồn chi.

Trước ý kiến cho rằng dự án nâng cấp Bệnh viện Phổi (tổng mức đầu tư hơn 572 tỷ đồng) gây lãng phí, Sở Y tế Quảng Ninh phản hồi đây là chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao năng lực y tế. Các hạng mục sau bàn giao đã được đưa vào sử dụng. Đối với các hạng mục kỹ thuật cao như Trung tâm Oxy cao áp chưa vận hành hết công suất, Sở giải thích là do đang trong quá trình tuyển dụng, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Hiện Đoàn kiểm tra của Sở Y tế vẫn đang tiếp tục làm việc với tinh thần khẩn trương để sớm có kết luận chính thức và xử lý triệt để các sai phạm.