Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Quảng Ninh xác định Trưởng khoa của Bệnh viện Phổi bán thuốc 'chui'

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/11, trước những phản ánh của dư luận, Sở Y tế Quảng Ninh đã công bố thông tin xác minh ban đầu về hàng loạt vấn đề tại Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Ninh, từ công tác chuyên môn, quản lý tài chính đến đầu tư công.

Theo đó, tâm điểm của dư luận là trường hợp bệnh nhân Trịnh Văn Thắng, người điều trị tại Bệnh viện Phổi nhưng sau đó phải chuyển cấp cứu và tử vong ngoại viện. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Ninh đã để xảy ra lỗ hổng lớn trong quy trình: chưa thực hiện đúng chế độ hồ sơ bệnh án, hội chẩn và quản lý bệnh nhân.

311.jpg
Bệnh viện Phổi Quảng Ninh được đầu tư bài bản, khang trang.

Nghiêm trọng hơn, bệnh viện đã không thực hiện báo cáo sự cố y khoa đối với trường hợp này. Sở Y tế hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để giám định tính toàn vẹn của hệ thống dữ liệu bệnh án, khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh nếu phát hiện hành vi xâm phạm hồ sơ hoặc che giấu sai sót chuyên môn.

Xử lý nghiêm bác sĩ cung cấp thuốc "chui" Về phản ánh có hiện tượng bán thuốc và nghi vấn lãnh đạo bao che, Sở Y tế xác nhận: Có cơ sở xác định bác sĩ Đỗ Quảng Hùng (Trưởng Khoa Nội 3) đã cung cấp thuốc không thuộc danh mục thuốc của bệnh viện cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh nhấn mạnh quan điểm "không có vùng cấm", đã chỉ đạo tiến hành quy trình xem xét trách nhiệm và kỷ luật theo quy định của ngành và pháp luật.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra các sai phạm trong chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế tại đây. Cụ thể, việc chi chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm chưa đúng quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế. Bệnh viện cũng "quên" chi trả hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy cơ sở. Riêng khoản tiền thưởng theo Giấy khen năm 2024 chưa thực hiện được do vướng mắc khách quan về nguồn chi.

Trước ý kiến cho rằng dự án nâng cấp Bệnh viện Phổi (tổng mức đầu tư hơn 572 tỷ đồng) gây lãng phí, Sở Y tế Quảng Ninh phản hồi đây là chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao năng lực y tế. Các hạng mục sau bàn giao đã được đưa vào sử dụng. Đối với các hạng mục kỹ thuật cao như Trung tâm Oxy cao áp chưa vận hành hết công suất, Sở giải thích là do đang trong quá trình tuyển dụng, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Hiện Đoàn kiểm tra của Sở Y tế vẫn đang tiếp tục làm việc với tinh thần khẩn trương để sớm có kết luận chính thức và xử lý triệt để các sai phạm.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #Bệnh viện Phổi #thuốc ngoài danh mục #điều trị y tế #sai phạm y tế #quản lý bệnh viện #Sở Y tế Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục