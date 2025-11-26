Lý do bất ngờ khiến Bệnh viện Phổi Quảng Ninh bị kiểm tra toàn diện

TPO - Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh đã gửi đơn phản ánh nhiều dấu hiệu sai phạm tại cơ sở khám chữa bệnh này khiến Sở Y tế Quảng Ninh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành xác minh toàn diện hoạt động của bệnh viện.

Phó Trưởng phòng đệ đơn tố cáo sai phạm

Theo tìm hiểu, từ cuối tháng 10/2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh gửi đơn phản ánh nhiều nội dung dấu hiệu sai phạm tại bệnh viện này. Nội dung đơn tập trung vào bốn nhóm chính: Việc thực hiện chế độ trả lương cho người lao động bị cho là thấp hơn mức tối thiểu vùng; Hiện tượng bán thuốc ngoài cho bệnh nhân; Nghi vấn sửa hồ sơ bệnh án liên quan một trường hợp tử vong và tình trạng sử dụng tài sản công kém hiệu quả.

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh bị Sở Y tế kiểm tra toàn diện sau đơn tố cáo của Phó phòng Tổ chức – Hành chính.

Do người đứng đơn là cán bộ đương chức trong bệnh viện, lại kèm theo hình ảnh, ghi âm và nhiều chi tiết chuyên môn, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, buộc cơ quan quản lý phải có động thái chính thức.

Ngày 25/11, Sở Y tế Quảng Ninh phát thông tin báo chí, cho biết sau khi “nắm bắt thông tin và dư luận” liên quan đến các hoạt động không đúng quy định tại Bệnh viện Phổi, Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng để “xác minh, xem xét một cách thận trọng, toàn diện và khách quan”.

Khác với những cuộc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề thường chỉ nhắm vào từng mảng (tài chính, đấu thầu, nhân sự…), quyết định lần này được xác định là kiểm tra toàn diện. Bốn nhóm nội dung mà Sở Y tế thông tin bước đầu cũng chính là bốn điểm chính của cuộc kiểm tra gồm: Chế độ người lao động; Quy trình chuyên môn và hồ sơ bệnh án trong một ca tử vong; Tình trạng bán thuốc ngoài danh mục; Vấn đề hiệu quả sử dụng dự án nâng cấp bệnh viện.

Với nội dung được phản ánh là “trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng I” và chậm trễ trong xét tuyển viên chức của bệnh viện, bước đầu Sở Y tế khẳng định: việc chi trả lương theo hợp đồng lao động, đánh giá xếp loại lao động và trường hợp nâng lương trước thời hạn do lập thành tích “được thực hiện đúng quy định”.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ một loạt vấn đề như: Tiền thưởng theo Giấy khen của Sở Y tế năm 2024 chưa chi được vì vướng quy định về nguồn chi; Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho một số vị trí việc làm đã từng thực hiện chưa đúng quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ khắc phục sau khi có biên bản thẩm định ngày 11/9/2023 và Bệnh viện chưa chi trả chế độ hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy cơ sở.

Những chi tiết này cho thấy, dù không để xảy ra tồn tại đến mức “trả lương sai có tính hệ thống” như một số ý kiến trên mạng xã hội, bệnh viện vẫn bộc lộ hạn chế trong việc thực thi đầy đủ chính sách với người lao động, lý do quan trọng khiến Sở Y tế phải đưa nhóm nội dung này vào diện kiểm tra, rà soát.

Ca tử vong và nghi vấn hồ sơ

Tâm điểm khiến dư luận đặc biệt quan tâm là trường hợp bệnh nhân Trịnh Văn Thắng, người được điều trị tại Bệnh viện Phổi nhưng sau đó được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được xác định tử vong ngoại viện. Trong đơn phản ánh, nội dung “gai góc” nhất là nghi vấn lãnh đạo khoa và lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo điều chỉnh hồ sơ bệnh án, nhằm chuyển thời điểm tử vong từ “trong bệnh viện” thành “ngoài bệnh viện”.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh nhấn mạnh quan điểm “tuyệt đối không có vùng cấm hay sự bao che từ phía lãnh đạo đơn vị”.

Ở góc độ cơ quan quản lý, Sở Y tế cho biết bước đầu xác minh cho thấy Bệnh viện Phổi “chưa thực hiện đúng quy định về chế độ hồ sơ bệnh án, chế độ hội chẩn, quản lý bệnh nhân và thực hiện quy trình báo cáo sự cố y khoa nghiêm trọng đối với bệnh nhân này”. Sở đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để “đánh giá khách quan, chính xác quy trình điều trị cũng như tính toàn vẹn của hệ thống dữ liệu hồ sơ bệnh án”. Quan điểm được nhấn mạnh là: nếu phát hiện bất kỳ hành vi xâm phạm quy trình quản lý hồ sơ hoặc che giấu sai sót chuyên môn, sẽ xử lý nghiêm minh.

Việc Sở Y tế thừa nhận có lỗ hổng quy trình ở một ca tử vong được cho là lý do quan trọng khiến cuộc kiểm tra không dừng ở mức “kiểm tra một vài nội dung”, mà phải mở rộng thành kiểm tra toàn diện, nhất là đối với hệ thống hồ sơ bệnh án và quy trình xử trí các ca bệnh nặng.

Về nội dung phản ánh “bán thuốc ngoài” và nghi vấn lãnh đạo bao che, kết quả kiểm tra bước đầu được Sở Y tế công bố khá rõ: “Có cơ sở xác định bác sĩ Đỗ Quảng Hùng, Trưởng Khoa Nội 3 Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, cung cấp thuốc không thuộc danh mục thuốc của bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân”.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đã chỉ đạo tiến hành quy trình xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định, nhấn mạnh quan điểm “tuyệt đối không có vùng cấm hay sự bao che từ phía lãnh đạo đơn vị”.

Việc một trưởng khoa, người đứng đầu một đơn vị chuyên môn, bị nêu đích danh trong thông cáo là chi tiết cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Đây cũng là lý do Đoàn kiểm tra phải mở rộng việc rà soát sang cả công tác dược, quản lý thuốc và cơ chế kiểm soát nội bộ của bệnh viện.

Nội dung phản ánh “lãng phí hàng nghìn tỷ đồng tài sản công” tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh cũng là một trong những lý do khiến dư luận quan tâm, nhất là khi bệnh viện này vừa được tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đầu tư nâng cấp với tổng mức trên 570 tỷ đồng, gồm tòa nhà 11 tầng, cải tạo các khối nhà hiện có và mua sắm thiết bị.

Qua xem xét, Sở Y tế khẳng định đây là “chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao năng lực y tế của tỉnh”, các hạng mục công trình và thiết bị sau bàn giao “đã và đang được bệnh viện đưa vào khai thác sử dụng”. Với những hạng mục kỹ thuật cao như Trung tâm oxy cao áp, bệnh viện đang triển khai lộ trình tuyển dụng nhân lực, đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, song song hoàn thiện hạ tầng, để khi vận hành chính thức đảm bảo an toàn và hiệu quả.