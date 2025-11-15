Quảng Ninh kiện toàn nhân sự nhiều cơ quan, đơn vị trọng điểm

TPO - Ngày 15/11, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ đối với nhiều cơ quan, đơn vị. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, UBND tỉnh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử. Đồng thời, điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử đối với các ông: Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Phạm Ngọc Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long; Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Lê Minh Tân, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Nguyễn Trung Hậu, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long và Vũ Văn Hiển, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho các lãnh đạo Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử. Ảnh: QMG

UBND tỉnh đồng thời công bố các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Huyền Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế, giữ chức Trưởng Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ninh; điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Trưởng Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đối với các ông: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; Phạm Ngọc Văn, Phó Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; Nguyễn Đoàn Đình Cường, Phó Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.

Đối với lĩnh vực y tế – giáo dục, UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Anh Cường giữ chức Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, đồng thời phân công kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Bà Phạm Hoài Thương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện, đồng thời kiêm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Hai bà Nguyễn Thị Hồng Hoa và Nguyễn Thị Ngọc Điệp được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Bệnh viện cũng công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần An Dương giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, trực thuộc Bệnh viện, kể từ ngày 14/11/2025.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho các lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Trong lĩnh vực tư pháp và kinh tế, UBND tỉnh công bố quyết định giao quyền Giám đốc Sở Tư pháp đối với ông Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, kể từ ngày 13/11/2025, cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở theo quy định. Cùng với đó, UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh, kể từ ngày 13/11/2025.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh việc Quảng Ninh triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chỉ đạo của Trung ương về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp. Ảnh: QMG

Bà Nguyễn Thị Hạnh gửi lời chúc mừng tới các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Bà đề nghị các đơn vị sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp; tiếp tục rà soát, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các phòng chuyên môn, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Ông Mai Vũ Tuấn, tân Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử. Ảnh: QMG

Thay mặt các cán bộ được nhận quyết định, ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đơn vị trong quá trình công tác. Ông khẳng định đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn, cam kết cùng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nỗ lực rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.