Công an tỉnh Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt

TPO - Ngày 20/12, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với 8 lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; bổ nhiệm Trung tá Vũ Trường Thi, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự; điều động Thượng tá Đinh Thái Dương, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thành phố Móng Cái. Điều động Thượng tá Nguyễn Xuân Khoa, Phó trưởng Công an huyện Bình Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý; điều động và bổ nhiệm Thiếu tá Phạm Hoàng Trung, Trưởng Công an phường Nam Hoà, thị xã Quảng Yên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Bình Liêu; điều động Thượng tá Phạm Văn Khánh, Phó Trưởng Công an huyện Bình Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tham mưu; điều động Thượng tá Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Bình Liêu và trao quyết định nghỉ chờ hưu đối với Thượng tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó trưởng Công an thành phố Móng Cái. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Quang Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chúc mừng các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm. Đây là niềm vui, phấn khởi vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cá nhân phải tiếp tục không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với cương vị công tác mới. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng ninh cũng đề nghị đề nghị, các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm cần sớm bắt tay, tiếp cận nhiệm vụ công tác mới; tập trung nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị mới; tiếp tục phát huy năng lực sở trường kiến thức đã được đào tạo và kinh nghiệm công tác thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoàng Dương