Thu giữ súng, đạn của đối tượng tổ chức sử dụng ma túy ở Hải Phòng

TPO - Khám xét nơi ở đối tượng Phạm Hùng Dũng (SN 1983, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng), cảnh sát thu giữ hơn 2,2kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 15 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 23/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định tạm giữ hình sự Phạm Hùng Dũng (SN 1983, trú quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra trên địa phận phường Nam Sơn (quận Kiến An).

Trước đó, Công an TP Hải Phòng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố, đồng thời xây dựng thành phố trở thành thành phố không ma túy.

Thực hiện kế hoạch này, tối 11/4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Hải Phòng đã tổ chức lực lượng, bắt quả tang ổ nhóm tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại khách sạn Hải Nhiên Anh, thuộc phường Nam Sơn (quận Kiến An).

Các đối tượng trong vụ việc này, gồm: Phạm Hùng Dũng (SN 1983, trú quận Ngô Quyền), Nguyễn Ngọc Luân (SN 1990, quê Thái Bình) và một đối tượng chưa rõ danh tính.

Tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Hùng Dũng, cảnh sát phát hiện, thu giữ 2,2kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 15 viên đạn, 1 ô tô, 6 điện thoại và một số tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.