Vừa ra quân, Hải Phòng đã triệt xóa nhiều ổ nhóm ma túy

TPO - Trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các đơn vị trực thuộc Công an TP Hải Phòng đồng loạt triệt xóa nhiều ổ nhóm tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 8 đối tượng liên quan, đa số từ 18-24 tuổi.

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT – Công an quận Lê Chân vừa tạm giữ hình sự Lê Văn Cảnh (37 tuổi, ở huyện An Dương) để điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo công an thành phố, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân phát hiện Lê Văn Cảnh có biểu hiện hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn quận Lê Chân nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Cảnh sát đã bắt quả tang Cảnh có hành vi phạm tội về ma túy trước cửa nhà trên phố Lam Sơn (quận Lê Chân), thu giữ 9,92g ma túy loại Methamphetamine, 1 điện thoại và 1 xe máy.

Khám xét nơi ở của đối tượng tại xã An Đồng (huyện An Dương) và nơi để đồ vật của Cảnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 8,3g ma túy (loại Methamphetamine), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 cân điện tử… Đồng thời, thu giữ nhiều tang vật nghi là pháo nổ, thuốc nổ cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Trong khi đó, tổ cảnh sát hình sự thuộc Công an quận Lê Chân đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Vũ Duy Đức (SN 2006, quê huyện Vĩnh Bảo) khi đang trốn nã tại đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Vũ Duy Đức là đối tượng bị Công an quận Lê Chân phát lệnh truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng” hồi tháng 8/2024.

Cũng theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 15/12, các tổ công tác thuộc Công an quận Hồng Bàng đã triệt xóa 3 ổ nhóm, bắt giữ 7 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, Công an quận Hồng Bàng triệt xóa ổ nhóm có hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Mạnh Phúc (SN 2002), Phạm Đức Anh (SN 1999, cùng ở Hải Phòng) và Ngô Thị Mỹ Lệ (SN 2003, quê tỉnh Kon Tum).

Đồng thời, triệt xóa 2 ổ nhóm khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng đều từ 18-21 tuổi.

Công an quận Hồng Bàng đã thu giữ nhiều chất ma túy các loại (MDMA, MDMB, Ketamine) và nhiều tang vật khác.

Trước đó, sáng 15/12, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP Hải Phòng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, gây rối trật tự công cộng, lừa đảo trên không gian mạng. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện cao điểm cần tăng cường hoạt động của lực lượng HP22, trấn áp tội phạm đường phố, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, lạch lách đánh võng, đua xe trái phép… Qua đó, các đơn vị, địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chào đón năm mới 2025 và các lễ hội đầu Xuân Ất Tỵ…