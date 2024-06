Nữ thượng tá công an chia sẻ với thanh niên kỹ năng phòng chống, cách nhận biết các chất ma túy

TPO - Chiều 13/6, thượng tá, tiến sĩ Dương Thị Thanh Huyền (Bộ Công an) đã dành nhiều thời gian chia sẻ, trao đổi về kiến thức pháp luật, cách nhận biết các chất ma túy, kỹ năng tuyên truyền về phòng chống ma túy tại cơ sở cho hàng trăm cán bộ Đoàn Thanh niên TP Hải Phòng.

Ngày 13/6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền về phòng chống, ma túy cho cán bộ Đoàn cơ sở, tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

Dự hội nghị, có anh Nguyễn Thái An – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; thượng tá Dương Thị Thanh Huyền – Phó trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); thượng tá Phạm Hữu Đoàn – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng); chị Vương Toàn Thu Thủy – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng. Cùng dự hội nghị còn có hàng trăm cán bộ Đoàn, các đoàn viên thanh niên thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Thái An – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cho biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động phối hợp liên ngành phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an năm 2024, nhằm cụ thể hóa việc triển khai “Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Theo anh Nguyễn Thái An, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XII, nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đối với công tác phòng, chống ma túy được nâng lên. Hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy ngày càng được hoàn thiện.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong tuyên truyền phòng, chống ma túy, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn dân cư; nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Đoàn Thanh niên các cấp với các lực lượng chức năng.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tính hiệu quả của các mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống ma túy, hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng và giảm tỷ lệ tái nghiện. “Ban tổ chức hội nghị kỳ vọng sau chương trình tập huấn, các cán bộ Đoàn sẽ phát huy tốt thông tin, kiến thức được truyền đạt, có giải pháp cụ thể đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên tại địa phương”, anh Nguyễn Thái An nói.

Tại hội nghị, thượng tá Dương Thị Thanh Huyền – Phó trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã trao đổi về triển khai pháp luật, cách nhận biết các chất ma túy, kỹ năng tuyên truyền dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên tại cơ sở và thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống ma túy tại các địa phương, thành phố lớn.

Trước đó, sáng cùng ngày Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức mô hình phiên tòa giả định (phiên tòa sơ thẩm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”) và cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy tại quận Dương Kinh cho hơn 300 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh địa phương.