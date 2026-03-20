Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

TPHCM: Triệt phá 'công xưởng' sản xuất mỹ phẩm giả từ hóa chất, dán tem 'hàng nhập khẩu'

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một “công xưởng kem trộn” hoạt động khép kín giữa khu dân cư vừa bị Công an TPHCM triệt phá, phơi bày quy trình sản xuất mỹ phẩm giả từ hóa chất không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Tối 20/3, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa triệt phá vụ án kinh tế quy mô lớn gây nguy hiểm cho người tiêu dùng nêu trên.

Công xưởng nơi sản xuất kem trộn kém chất lượng.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại khu vực đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo). Kiểm tra một cơ sở sản xuất, công an phát hiện Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) tổ chức pha chế, sang chiết và đóng gói mỹ phẩm ngay tại nhà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu quen thuộc như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline… Tất cả đều được in nhãn “hàng ngoại nhập”, song không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc.

Những sản phẩm bị làm giả thương hiệu để tung ra thị trường.

Đáng chú ý, phía sau lớp vỏ bắt mắt là hàng trăm kg hóa chất, nguyên liệu không rõ thành phần, cùng hàng nghìn bao bì, tem nhãn được chuẩn bị sẵn. Việc sản xuất được thực hiện bằng các thiết bị thô sơ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nguyên liệu được cung cấp từ Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành. Dù có đăng ký hoạt động hợp pháp, đối tượng bị xác định đã lợi dụng để sản xuất, gia công mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng nhằm bán ra thị trường.

Nguyên liệu và công nghệ để làm kem trộn kém chất lượng tại công xưởng.

Khám xét tại doanh nghiệp này, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều sản phẩm chưa hoàn thiện, bao bì không nhãn mác. Khi bị phát hiện, đối tượng còn tìm cách tẩu tán tang vật nhưng bất thành.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã hình thành quy trình khép kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất đến phân phối. Lợi dụng tâm lý sính ngoại, ham làm đẹp nhanh của một bộ phận người tiêu dùng, các sản phẩm được bán với giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Từ năm 2025 đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường số lượng lớn mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất mỹ phẩm tại cơ quan công an.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các sản phẩm quảng cáo “trắng nhanh”, “hiệu quả tức thì” trên mạng xã hội; lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng để tránh “tiền mất, tật mang”.

#kem trộn #mỹ phẩm giả #TPHCM #công an #nguyên liệu không rõ nguồn gốc #sức khỏe

