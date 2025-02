TPHCM 24/7: Ông Phan Văn Mãi 'xin được mang theo ân tình' khi chia tay thành phố

TPO - Cán bộ TPHCM nghỉ việc do tinh giản sẽ được hỗ trợ cao nhất gần 2,7 tỷ đồng; Thanh tra xây dựng can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn bị CSGT quật ngã; Trồng cây me chua, lộc vừng ở khu vực trước chợ Bến Thành; Một sếp địa ốc Sài Gòn Thương Tín từ chức,...là những tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.

Cán bộ TPHCM nghỉ việc do tinh giản sẽ được hỗ trợ cao nhất gần 2,7 tỷ đồng Cán bộ, công chức TPHCM nghỉ việc được hỗ trợ theo Nghị định 178 và chính sách riêng của thành phố với số tiền có thể gần 2,7 tỷ đồng. Người làm khu vực công ở TPHCM nhận hai chế độ hỗ trợ bên cạnh chính sách theo Nghị định 178 quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Căn cứ tính hỗ trợ là lương hiện hưởng và số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. (XEM CHI TIẾT) Chia tay TPHCM, ông Phan Văn Mãi nói lời 'gan ruột' "Tôi xin cảm ơn các đồng chí trực tiếp làm việc, giúp đỡ tôi, từ các anh chị là bác tài, bộ phận bếp, các anh chị phục vụ, thư ký" - ông Phan Văn Mãi bày tỏ tại Hội nghị công bố quyết định ông trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội. Ông Mãi cho biết, trong hơn 3 năm rưỡi trên cương vị người đứng đầu chính quyền TPHCM, mỗi ngày làm việc ở thành phố, ông đều tìm được những cảm hứng làm việc và thấy còn rất nhiều việc cần phải làm. “Giờ chia tay TPHCM, như đã từng chia tay tỉnh Bến Tre 4 năm trước, tôi xin được mang theo ân tình của thành phố. Trong điều kiện của mình, việc gì có thể làm được tôi sẽ hết sức làm vì sự phát triển của thành phố”, ông Mãi nói. (XEM CHI TIẾT) Thanh tra xây dựng can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn bị CSGT quật ngã Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam CSGT giật ví, "khống chế" người dân trên đường. Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho hay Đại úy Nguyễn Quốc Phong và anh Nguyễn Trung Nghĩa (cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc B) tuần tra trên đường Liên ấp 1-2-3 thì phát hiện ông Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, quê Bến Tre) lái xe máy có dấu hiệu nghi vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác yêu cầu ông Tùng dừng xe để kiểm tra và xác định ông này vi phạm nồng độ cồn mức 0,51mg/lít khí thở. Lúc này, ông Nguyễn Thanh Liêm (54 tuổi, quê Kiên Giang) đi lại gần nơi lực lượng chức năng đang làm việc và yêu cầu Đại úy Phong thả người vi phạm. Cùng với đó, người này còn đưa ra thẻ thanh tra xây dựng phường 12 (quận 5) chĩa vào mặt Đại úy Phong. Tại công an, ông Liêm khai do thấy tội người vi phạm nên đã can thiệp vào quá trình xử lý của CSGT và thừa nhận là sai quy định. (XEM CHI TIẾT) Trồng cây me chua, lộc vừng ở khu vực trước chợ Bến Thành Sở Xây dựng TPHCM vừa có quyết định phê duyệt dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành, quận 1. TPHCM chọn cây me chua làm chủ đạo cho cây trồng trong khu vực quảng trường, chiều cao khoảng 3,5 - 4m. Bên cạnh đó, trồng các cây lộc vừng tạo thêm điểm nhấn, ưu tiên cây có hoa màu đỏ, nở hai đợt vào tháng 4 - 6 và tháng 9 - 11, đây cũng là chủng loại phổ biến trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngoài ra, sẽ trồng các loại bụi kiểng lá xanh và lá màu để tạo sự sinh động trong các bồn cây như mười giờ úc, dền đỏ, ráng ổ phụng, huyết dụ, đuôi công, tróc bạc, dạ lan thanh, trầu bà thanh xuân, dương xỉ lá me… Một sếp địa ốc Sài Gòn Thương Tín từ chức HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (SCR) vừa cho biết đã thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Quốc Khánh. Phía SCR cho biết HĐQT sẽ chịu trách nhiệm và báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc ông Khánh từ nhiệm chức vụ. Được biết, ông Khánh được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc SCR từ tháng 9/2020, sau đó được tái bổ nhiệm vào tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên sau đó ông Khánh bị miễn nhiệm chức tổng giám đốc từ tháng 4/2024. Đến thời điểm hiện tại, ông Khánh tiếp tục rút khỏi HĐQT. Hai tài xế ô tô cầm hung khí thách thức nhau trên đường ở TPHCM Một clip vừa được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh hai tài xế ô tô cầm hung khí đe dọa, thách thức nhau trên đường. Vụ việc xảy ra trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình (TP Thủ Đức) Theo clip, hai tài xế ô tô dừng xe giữa đường, sau đó cầm hung khí đến đe dọa, chửi bới và thách thức nhau. Sau khi lời qua tiếng lại, cả hai lên xe rời đi. Một người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, không ai dám vào can ngăn vì cả hai đều cầm hung khí nguy hiểm. Công an phường Tam Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT) Những con chim lạ liên tục xuất hiện ở TPHCM Chi cục Kiểm lâm TPHCM vừa tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con chim cao cát bụng trắng do người dân tự nguyện bàn giao. Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM xác định đây là chim cao cát bụng trắng, nặng khoảng 0,5kg, tên khoa học là Anthracoceros albirostris, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trước đó, một người dân ở quận Tân Bình cũng tự nguyện giao một con chim cao cát bụng trắng cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM. Theo Trạm cứu hộ động vật hoang dã (Chi cục Kiểm lâm TPHCM), hai con chim cao cát bụng trắng mà người dân bắt được nói trên có thể do ai nuôi nhốt làm sổng chuồng hoặc thả ra ngoài. Xử phạt trung tâm dạy thêm học sinh tiểu học Bà Phan Thị Mịnh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM) xác nhận tổ công tác của phường vừa kiểm tra đột xuất và lập biên bản xử lý vi phạm Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm với Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Trạng Nguyên. Khi đó, giáo viên của trung tâm đang dạy cho 18 học sinh tiểu học, đa số học môn Tiếng Việt. Người đứng lớp không phải giáo viên công lập, có hợp đồng lao động. 