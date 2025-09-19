Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lừa đảo tiền tỷ bằng chiêu lừa 'rút tiền mặt từ thẻ tín dụng'

Hữu Thành
TPO - Bằng hình thức dùng sim “rác” và lập các tài khoản giả trên mạng xã hội, đối tượng Nguyễn Nam Bình đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Bình (SN 1997, ở thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Nam Bình cùng tang vật vụ án. Ảnh: CA

Từ cuối năm 2024, Nguyễn Nam Bình mua nhiều tài khoản ngân hàng và sim “rác”, lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo “ảo”để tiếp cận những người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Bình giả làm trung gian, thỏa thuận phí chỉ 1%, sau đó liên hệ với dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng gần nơi bị hại sinh sống để thực hiện giao dịch qua máy POS.

Lúc bị hại nhận tiền và thắc mắc về mức phí thực tế 1,8% đến 3 %, Bình tiếp tục hướng dẫn họ chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Bình lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.

Bình khai nhận, đã lừa đảo trên mạng nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó có một bị hại ở tỉnh Quảng Trị.

Khám xét nơi ở của Bình, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án Nguyễn Nam Bình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

