Cựu cán bộ ủy ban lừa 'chạy' hồ sơ đất đai lãnh án 17 năm tù

TPO - Ngày 9/9, TAND TPHCM (Cơ sở 1) đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Hùng (SN 1989, phường Phước Thắng, TPHCM), 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, bị cáo từng lãnh 2 năm tù trong một vụ án khác cùng tội danh.

Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hùng phải chấp hành 17 năm tù từ ngày 1/11/2024; đồng thời buộc bồi thường hơn 1,7 tỷ đồng cho các bị hại.

Theo cáo trạng, Hùng trước đây công tác tại Phòng Nội vụ UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trong thời gian công tác, dù không có chức năng và thẩm quyền giải quyết hồ sơ đất đai, tái định cư, Hùng đã lợi dụng danh nghĩa công chức, bịa đặt bản thân có “quan hệ” để tác động, làm cho nhiều người tin tưởng và giao tiền nhờ giải quyết thủ tục.

Cụ thể, Hùng đã lừa 3 trường hợp, chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt 970 triệu đồng của ông Lê Gia Đức qua hợp đồng dịch vụ pháp lý giả; chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Hải bằng thủ đoạn hứa hẹn mua đất tái định cư; và chiếm đoạt 700 triệu đồng của bà Trịnh Thị Lan Anh với kịch bản tương tự. Toàn bộ số tiền trên, Hùng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, xin lỗi và cam kết khắc phục hậu quả. HĐXX nhận định hành vi của Hùng gây mất niềm tin xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cơ quan công quyền, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.