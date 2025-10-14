Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố kẻ cho vay tiền với lãi suất 2.190%/năm

Nguyễn Hoàn
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quách Đức Anh (SN 1996) để điều tra, làm rõ hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" với lãi suất lên tới 2.190%/năm.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quách Đức Anh (SN 1996, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, Công an phường Gia Viên nhận được trình báo của 2 người phụ nữ trú tại Hải Phòng về việc Quách Đức Anh cho hai người này vay tiền với lãi suất rất cao.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát bước đầu xác định Quách Đức Anh không có công việc ổn định, cho người khác vay tiền thu lãi cao để chi tiêu cá nhân.

Từ 1/3-25/3/2025, đối tượng cho chị P.T.V.H (SN 1989) vay tiền dưới hình thức vay họ góp 5 triệu đồng.

Mỗi ngày, chị P.T.V.H phải trả 500.000 đồng. Hết thời hạn vay, ngoài tiền gốc, Quách Đức Anh thu của người phụ nữ thêm 7,5 triệu đồng tiền lãi, tương đương lãi suất 2.190%/năm.

Đối tượng Quách Đức Anh tại cơ quan điều tra.

Tương tự, trong khoảng thời gian từ 2/1-28/7, Đức Anh cho chị T.T.H.N (SN 1988, ở phường Đông Hải) vay tiền dưới hình thức vay họ góp. Người này liên tục vay 8 bát họ, trong đó 3 bát trị giá 20 triệu đồng, 3 bát trị giá 30 triệu đồng và 2 bát trị giá 40 triệu đồng.

Mỗi bát họ, T.T.H.N phải trả cho Đức Anh lần lượt 1-1,5-2 triệu đồng trong 26 ngày. Tổng số tiền lãi Đức Anh thu được từ chị T.T.H.N là 69 triệu đồng, tương đương lãi suất 421,1%/năm.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h hằng ngày, Đức Anh sẽ đến nhà hai người phụ nữ trên để thu tiền mặt trực tiếp.

Nguyễn Hoàn
