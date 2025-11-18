Người tiêu dùng đang ưu tiên doanh nghiệp phát triển bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm và các vấn đề sức khỏe gia tăng, người tiêu dùng trên toàn thế giới đang có xu hướng ngày càng quan tâm hơn đến sản phẩm và hành trình sản xuất phía sau. Giữa làn sóng thay đổi này, nhiều thương hiệu nội địa đang trở thành điển hình về phát triển bền vững, trong đó có Cỏ Mềm.

Xu hướng người tiêu dùng lựa chọn doanh nghiệp phát triển bền vững

Trên phạm vi toàn cầu, người tiêu dùng đang ngày càng ưu tiên các thương hiệu có trách nhiệm với môi trường, xã hội và sức khỏe cộng đồng. Khảo sát của PwC năm 2024 cho thấy 85% người tiêu dùng thừa nhận họ đã trực tiếp cảm nhận ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, từ đó trở nên khắt khe hơn trong việc chọn lựa sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở nhận thức, hành vi mua sắm cũng thay đổi mạnh mẽ: báo cáo của First Insight ghi nhận 62% Gen Z và 73% Millennials sẵn sàng trả thêm cho sản phẩm bền vững, trong khi nghiên cứu của Arbor.eco cho biết 72% người tiêu dùng toàn cầu ưu tiên thương hiệu có cam kết môi trường rõ ràng.

Ngay từ khi thành lập, Cỏ Mềm với niềm tin “vì thiên nhiên có mọi thứ ta cần” đã xác định sứ mệnh của mình là: chăm sóc con người và bảo vệ sự bền vững của trái đất bằng các sản phẩm thiên nhiên an lành.

Động lực lớn nhất của người tiêu dùng với xu hướng này đến từ mong muốn được bảo vệ sức khỏe, tránh xa hóa chất độc hại, đồng thời giảm tác động tiêu cực lên môi trường. Với nhóm khách hàng trẻ, lựa chọn bền vững còn phản ánh phong cách sống và trách nhiệm cá nhân đối với hành tinh. Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, các giá trị này nhanh chóng biến thành xu hướng tiêu dùng mới, tạo nên áp lực lớn đối với doanh nghiệp.

Nhà máy sản xuất xanh đạt chuẩn GMP của Cỏ Mềm

Sự thay đổi từ người tiêu dùng buộc doanh nghiệp phải thích nghi. Những mô hình sản xuất truyền thống dần được thay thế bằng các tiêu chuẩn ESG và quy trình thân thiện môi trường hơn. Doanh nghiệp minh bạch về nguồn nguyên liệu, đầu tư công nghệ giảm phát thải và cải thiện phúc lợi cộng đồng đang có lợi thế vượt trội về uy tín và tốc độ tăng trưởng. Ngược lại, những thương hiệu chậm thay đổi dễ bị mất lòng tin - yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất của thị trường hiện đại.

Cỏ Mềm: Hành trình 10 năm kiên định với phát triển bền vững

Tại Việt Nam, Cỏ Mềm là một trong những thương hiệu nội địa tiên phong xây dựng chiến lược phát triển bền vững ngay từ những ngày đầu thành lập. Mười năm trước, khi mỹ phẩm thiên nhiên vẫn còn là khái niệm mơ hồ với thị trường, Cỏ Mềm đã lựa chọn con đường khó hơn nhưng bền vững hơn: làm sản phẩm lành và thật, tôn trọng tự nhiên và đặt sức khỏe của con người ở trung tâm.

Cỏ Mềm luôn phát triển sản phẩm dựa trên 3 tiêu chí: an toàn - hiệu quả - bền vững

Triết lý ấy được thể hiện nhất quán trong toàn bộ chuỗi giá trị mà doanh nghiệp phát triển. Từ khâu nghiên cứu công thức, Cỏ Mềm tuyệt đối nói không với thành phần có nguy cơ gây hại, ưu tiên sử dụng nguyên liệu thiên nhiên bản địa và hợp tác chặt chẽ với các vùng trồng để đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào. Các sản phẩm ra đời luôn bám sát ba nguyên tắc: an toàn - hiệu quả - bền vững, được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm và kiểm nghiệm trên da nhằm đảm bảo hiệu quả lâm sàng trước khi công bố, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực lên môi trường.

Hệ thống 80 cửa hàng Cỏ Mềm góp phần lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh

Bên cạnh đó, nhà máy đạt chuẩn cGMP của Cỏ Mềm cũng được vận hành theo định hướng sản xuất xanh: ứng dụng công nghệ cải tiến giúp tiết kiệm hơn một triệu lít nước mỗi năm; bao bì được lựa chọn để dễ tái chế và phòng kiểm định đạt chuẩn ISO 17025 bảo chứng cho chất lượng đầu ra. Khi kết hợp cùng hệ thống 80 cửa hàng độc quyền và mô hình bán hàng đa kênh, Cỏ Mềm không chỉ trực tiếp đem sản phẩm an lành đến tận tay người tiêu dùng, mà còn lan tỏa lối sống xanh một cách tự nhiên và gần gũi.

Dự án Ngôi trường ước mơ 2025 của Cỏ Mềm

Những cam kết về phát triển bền vững của Cỏ Mềm còn được thể hiện rõ trong các dự án tác động cộng đồng. “Ngôi trường Ước mơ” - dự án kéo dài suốt một thập kỷ đã mang đến 10 điểm trường và một thư viện cho trẻ em vùng cao. Trong khi đó, “Rừng An Lành” phục hồi 10 ha rừng tại Sơn La và Ninh Thuận, góp phần giữ nước, cải thiện sinh kế cho người dân và bảo vệ hệ sinh thái bản địa. Những sáng kiến này phù hợp với nhiều mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, từ SDG 4 và SDG 8 cho đến SDG 13 và SDG 15, cho thấy doanh nghiệp không chỉ nói về bền vững, mà đã thực sự hành động.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên giá trị xanh, hành trình 10 năm của Cỏ Mềm là minh chứng rằng một thương hiệu Việt hoàn toàn có thể phát triển lớn mạnh khi đặt bền vững làm nền tảng. Và khi niềm tin của người tiêu dùng trở thành sức mạnh dẫn dắt thị trường, những doanh nghiệp trung thực, trách nhiệm và kiên định như Cỏ Mềm sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của một thế hệ tiêu dùng mới.