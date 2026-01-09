Tuần lễ văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026: 'Sắc hồng giữa đại ngàn' – Hành trình đánh thức cảm xúc và khát vọng vươn mình

Diễn ra từ ngày 01 đến 04/01/2026, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026 với chủ đề “Sắc hồng giữa đại ngàn” đã khép lại trong những dư âm đẹp đẽ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Măng Đen tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ là chuỗi hoạt động chào đón năm mới, sự kiện còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của Măng Đen – điểm đến xanh, giàu bản sắc và đầy tiềm năng phát triển trong không gian phát triển mới của tỉnh Quảng Ngãi. Trong suốt bốn ngày diễn ra, Măng Đen như được khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ, sôi động nhưng vẫn giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn. Chuỗi hoạt động được tổ chức công phu, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực và du lịch sinh thái, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn và nhiều cảm xúc.

Đêm khai mạc hoành tráng, rực rỡ pháo hoa thu hút gần 10.000 khán giả tại trung tâm xã Măng Đen

Mở đầu Tuần lễ là Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV8 – Đài Truyền hình Việt Nam, bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật với nhiều nghệ sĩ tên tuổi với quy mô lớn được dàn dựng xuyên suốt theo dòng chảy văn hóa của vùng đất thu hút gần 10.000 khán giả tại trung tâm xã Măng Đen. Những thanh âm cồng chiêng, nhịp xoang vang vọng giữa không gian cao nguyên, hòa quyện cùng các giai điệu đương đại và hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật vừa thiêng liêng, vừa hiện đại, đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới đầy cảm xúc và tự hào.

Không khí lễ hội tiếp tục được đẩy cao với Lễ hội khinh khí cầu, khi bầu trời Măng Đen rực rỡ sắc màu trong những ngày đầu năm. Những khinh khí cầu bay lên giữa đại ngàn lộng gió không chỉ tạo nên khoảnh khắc ấn tượng, mà còn trở thành hình ảnh biểu trưng cho khát vọng vươn mình, cho một Măng Đen đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch. Song song đó, chương trình nghệ thuật “Măng Đen ngày mới” mang đến sắc màu trẻ trung, tươi mới, phản ánh nhịp sống năng động, sáng tạo và đầy triển vọng của vùng đất cao nguyên.

Khinh khí cầu rực rỡ cùng bầu trời Măng Đen

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Không gian Ẩm thực – Hội chợ OCOP, phiên chợ nông sản và dược liệu đã thu hút 52 doanh nghiệp tham gia trưng bày, đông đảo người dân và du khách tới tham quan, mua sắm. Tại đây, những sản vật đặc trưng, những hương vị nồng ấm của núi rừng được giới thiệu, góp phần quảng bá giá trị văn hóa – kinh tế địa phương, đồng thời tạo cầu nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và thị trường.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong khuôn khổ Tuần lễ là Giải Pickleball tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2026. Giải đấu đã lan tỏa thông điệp ý nghĩa “Chơi thể thao – Gieo mầm xanh – Kiến tạo tương lai”, đồng hành cùng Quỹ “Ươm mầm xanh Măng Đen”. Thông qua sự chung tay của các đơn vị đồng hành, doanh nghiệp và vận động viên, Quỹ đã huy động được 125 triệu đồng, tương đương 1.250 cây hoa anh đào Sakura, trao tặng cho địa phương nhằm phục vụ các hoạt động trồng cây, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Bà Bạch Thị Mân và Ông Nguyễn Liên Phương – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao quỹ “Ươm mầm xanh Măng Đen” cho đại diện xã Măng Đen

Những nỗ lực tổ chức bài bản và sáng tạo đã mang lại hiệu quả rõ nét. Chỉ trong bốn ngày, Măng Đen đã đón hơn 55.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt khoảng 27,5 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ và hộ kinh doanh trên địa bàn. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút ngày càng lớn của Măng Đen, đồng thời khẳng định vai trò của các sự kiện văn hóa – du lịch trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ dừng lại ở những con số, điều đọng lại sau Tuần lễ chính là những ký ức đẹp, những cảm xúc chân thành và sự gắn kết giữa con người với con người, giữa du khách với vùng đất. Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026 đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa đại ngàn, kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và du khách, đồng thời khẳng định Măng Đen là điểm đến xanh, thân thiện, giàu trải nghiệm trong không gian phát triển mới của tỉnh Quảng Ngãi. Những dư âm còn lại sau bốn ngày lễ hội chính là tiền đề quan trọng để Măng Đen tiếp tục bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn, khác biệt và có chiều sâu trên bản đồ du lịch Tây Nguyên và cả nước.

Lễ bế mạc chương trình Tuần Văn hoá – Du lịch Măng Đen 2026: Sắc hồng giữa đại ngàn đêm mùng 04/1/2026

Chương trình được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Đối ngoại Việt Nam – VRI Media, cùng sự đồng hành, tài trợ của Nhà tài trợ Vàng – Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Nhà tài trợ Bạc – Tập đoàn Sun Group, góp phần tạo nên một chuỗi sự kiện được tổ chức bài bản, quy mô, giàu chiều sâu và ý nghĩa. Sự chung tay ấy không chỉ làm nên thành công của Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen 2026, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, niềm tin và cam kết lâu dài trong hành trình phát triển bền vững của Măng Đen nói riêng và du lịch Quảng Ngãi nói chung.