Không chỉ chợ đêm, các nước dùng 'nam châm' nào để hút khách chơi đêm?

Mỗi thành phố cần có sản phẩm riêng để biến du lịch về đêm thành mô hình kinh doanh bền vững, thay vì quẩn quanh theo “công thức”: quán bar, câu lạc bộ, chợ đêm, theo chuyên gia quốc tế.

Trải nghiệm nối tiếp trải nghiệm

8h tối một ngày giữa tuần, Kim Anh cùng nhóm bạn ăn vận chỉnh tề, trang điểm kỹ càng, háo hức ra đường, sẵn sàng khám phá Thủ đô Hàn Quốc về đêm. Nhóm bạn trẻ Việt Nam lần đầu tiên đặt chân đến đất nước kim chi nên không khỏi hồi hộp với những trải nghiệm mua sắm, ăn uống hay “đu idol” trước đây chỉ biết đến qua phim.

Trải nghiệm đầu tiên của nhóm là đi ăn mì truyền thống trong khu chợ đêm Dongdaemun - một trong những khu chợ truyền thống sầm uất nhất Hàn Quốc, với rất nhiều món ăn đường phố nổi tiếng. Sau đó, nhóm bạn tới khu phố đêm rực rỡ ánh đèn Myeongdong – thiên đường của các tín đồ làm đẹp với sự hiện diện của các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang hàng đầu.

Sau khi mua sắm trĩu tay tại Myeongdong, Kim Anh lại “nhảy tàu điện” đến khu phố cổ Insadong để trải nghiệm một Seoul rất khác lạ về đêm. Đây là khu phố văn hóa nổi tiếng với những ngôi nhà hanok truyền thống, cửa tiệm bán đồ thủ công mỹ nghệ, những quán ăn, tiệm trà truyền thống, Bảo tàng Mỹ thuật Dân gian, Bảo tàng Rối Hàn Quốc và nhiều di tích lịch sử khác.

Hành trình dạo chơi Seoul về đêm của nhóm bạn trẻ kết thúc lúc hơn 12 giờ đêm, vừa kịp bắt chuyến tàu điện cuối cùng về nhà. Một số bạn còn tách riêng đoàn để đi tắm hơi công cộng. “Mình về nghỉ ngơi để tối mai lại đi khám phá tiếp. Còn nhiều trải nghiệm như đi dạo đêm ở công viên bờ sông Hàn hay xem nhạc ở khu nhà giàu Gangnam, không biết chuyến đi 5 ngày của bọn mình có đi được hết không”, Kim Anh nói đầy lo lắng.

Xác định kinh tế đêm là động lực quan trọng để hút du khách, Hàn Quốc không ngừng đầu tư cho lĩnh vực này. Năm 2023, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã công bố lựa chọn 5 “Thành phố du lịch đêm chuyên biệt” mới tại Hàn Quốc. Mỗi thành phố đều mang đến trải nghiệm du lịch đêm độc đáo. Ngoài tác động kinh tế, Chương trình này còn biến nhiều không gian như công viên địa phương, hồ, ngõ hẻm… thành các tour du lịch đêm thú vị. Các chương trình bao gồm thưởng thức rượu, tham quan chợ đêm, đi bộ đường dài trong công viên… mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng những trải nghiệm độc đáo và hòa mình với cư dân địa phương.

Nhờ đó, năm 2024, lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đã gần đạt mức đỉnh cao của năm 2019 trước đại dịch.

Không chỉ là chợ đêm, phố đi bộ

Năm ngoái, Singapore là điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á của Taylor Swift trong khuôn khổ The Eras Tour. 6 đêm diễn độc quyền của ngôi sao người Mỹ giúp kinh tế, du lịch của quốc đảo sư tử “hốt bạc”. Tờ Straits Times đưa tin, ước tính Singapore thu 500 triệu USD doanh thu du lịch sau 6 đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Singapore. Trước đó, Eras Tour ước tính tạo ra 4 tỷ USD chi tiêu ròng của người tiêu dùng chỉ riêng tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, kinh tế địa phương cũng tăng trưởng mạnh nhờ các hoạt động du lịch. Giá vé máy bay đến Singapore tăng gần gấp 3 lần trong khi số lượng đặt chỗ ở tăng gấp 5 lần. Số lượt đặt chỗ các điểm tham quan và tour du lịch đã tăng hơn 23 lần, trong khi số lượt tìm kiếm khách sạn ở Singapore trong thời gian The Eras Tour mở bán vé tăng gấp 160 lần so với bình thường.

Dẫn chứng trên cho thấy sức hút mãnh liệt của các show trình diễn nghệ thuật, hay các sự kiện văn hóa – giải trí đẳng cấp quốc tế. Nó không chỉ thu hút khách đến mua vé, check-in, trải nghiệm mà còn kích thích chi tiêu cho các dịch vụ về lưu trú, ẩm thực, mua sắm.

Lễ hội pháo hoa quốc tế là sự kiện được nhiều nước tổ chức nhằm thu hút du khách. Theo thống kê, Lễ hội pháo hoa quốc tế lớn nhất Hàn Quốc tại Busan được tổ chức tháng 10 hàng năm, thu hút hơn 1 triệu khách du lịch. Không chỉ chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ, du khách còn được thưởng thức màn trình diễn của những nhóm nhạc đình đám xứ Hàn. Ngay tại Việt Nam, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) cũng là “át chủ bài” thu hút du khách của thành phố lớn nhất miền Trung. Theo số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ qua hơn 1 tháng diễn ra sự kiện DIFF 2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 60% so với DIFF 2023.

Du khách đến Thái Lan cũng không thể bỏ qua những show diễn nghệ thuật ấn tượng. Tại Bangkok và Pattaya, những chương trình biểu diễn từ nhạc kịch đến cabaret không chỉ thu hút du khách bởi tính chất giải trí mà còn mang đến cái nhìn sâu sắc về văn hóa và truyền thống độc đáo của xứ sở chùa Vàng.

Tác động lớn đến kinh tế, xã hội

Là một phần không thể tách rời của nền kinh tế, kinh tế đêm phát triển mạnh mẽ, sôi động từ quán bar, nhà hàng, lễ hội âm nhạc, nhà hát, biểu diễn, rạp chiếu phim, hộp đêm và các sự kiện thể thao, các hoạt động thu hút lượng lớn khách du lịch, tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy kinh tế.

Theo một nghiên cứu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố, nền kinh tế về đêm đóng góp 35,1 tỷ USD/năm và tạo ra hơn 300.000 việc làm cho New York - TP sôi động bậc nhất thế giới. Trong đó, mảng nhà hàng ẩm thực đóng vai trò quan trọng, đem lại 12 tỷ USD giá trị kinh tế và tạo ra 141.000 việc làm mỗi năm (chỉ tính riêng ban đêm).

Tiếp đến, ngành nghệ thuật cũng tạo ra doanh thu lớn cho New York vào ban đêm. Các quán bar ở New York có thể thu về hàng tỷ USD khi mặt trời lặn, nhưng các tổ chức nghệ thuật, từ bảo tàng, phòng trưng bày đến nhà hát, tạo ra hơn 18.000 việc làm và mang lại nhiều tiền hơn, củng cố thêm danh hiệu “Thành phố không bao giờ ngủ” của New York.

Còn theo “Khảo sát du lịch đêm” của Tổ chức du lịch Hàn Quốc thực hiện năm 2022, du lịch đêm tạo ra khoảng 1,359 nghìn tỷ KRW và tạo việc làm cho gần 16.000 người mỗi năm. Con số này tại Anh là khoảng 1,3 triệu việc làm, ở Úc là 1,1 triệu việc làm và Pháp là 3,5 triệu việc làm… Với số lượng công ăn việc làm lớn được tạo ra, kinh tế đêm là giải pháp góp phần ổn định an sinh xã hội tại nhiều quốc gia.

Đông Nam Á và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Trong bối cảnh số khách quốc tế đến Việt Nam đã ngang bằng, thậm chí vượt cả thời điểm trước Covid-19 (kỷ lục mới đạt của tháng 1/2025), việc giữ chân du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn thông qua các trải nghiệm, sản phẩm, dịch vụ về đêm là rất quan trọng.

“Nền kinh tế về đêm không chỉ là việc nhảy nhót ở các quán bar, hộp đêm. Đó là việc tạo ra sự đa dạng mới trong thành phố. Sau đại dịch, du lịch về đêm rất quan trọng để một thành phố phát triển mạnh mẽ. Thói quen của khách du lịch đã thay đổi từ mua sắm sang tìm kiếm trải nghiệm văn hóa và đắm chìm tại các điểm đến mà họ ghé thăm. Do đó, kinh tế đêm sẽ khuyến khích họ kéo dài thời gian lưu trú ngoài chuyến thăm một ngày thông thường”, ông Fabrizio Angelo Orlando, Giám đốc toàn cầu về các vấn đề công nghiệp tại Tripadvisor nhận định.