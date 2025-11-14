Hương Giang và 122 người đẹp diễn áo tắm

TPO - Hương Giang và 122 thí sinh đã có phần trình diễn trong vòng thi áo tắm được tổ chức ở Pattaya, Thái Lan. Phần thi của đại diện Việt Nam được nhận xét an toàn, chưa bứt phá.