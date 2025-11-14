Hương Giang và 122 người đẹp diễn áo tắm

TPO - Hương Giang và 122 thí sinh đã có phần trình diễn trong vòng thi áo tắm được tổ chức ở Pattaya, Thái Lan. Phần thi của đại diện Việt Nam được nhận xét an toàn, chưa bứt phá.
Tuy nhiên trên mạng xã hội cũng có những ý kiến trái chiều về phần thi của Hương Giang. Nhiều người cho rằng phần da bụng của Hương Giang nhăn nheo, thiếu tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cách catwalk, đánh hông của cô cũng bị nhận xét chưa chắc chắn, thiếu đột phá.
Hiện người đẹp Puerto Rico được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
Người đẹp Venezuela năm nay 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ.
Người đẹp chủ nhà được nhận xét là một trong những đối thủ đáng gờm cho vương miện.
Đại diện Philippines là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Á. Ahtisa Manalo sinh năm 1997, cao 1,73 m, có vẻ đẹp lai ngọt ngào. Cô sinh ra tại Candelaria, Quezon, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, hiện theo đuổi công việc người mẫu.
Người đẹp Indonesia là thí sinh được yêu thích ở khu vực châu Á. Cô có vẻ đẹp hiện đại với làn da nâu khỏe khoắn và đường cong sexy.
Mặt bằng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được đánh giá cao về hình thể và kỹ năng. Các cô gái đều chiến thắng cuộc thi cấp quốc gia trước khi thi quốc tế. Họ có khả năng biểu cảm và cuốn hút khán giả trên sàn diễn.
Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng ban tổ chức hủy bỏ phần thi áo tắm để phù hợp với tình hình quốc tang ở Thái Lan. Tuy nhiên, ông Nawat cho biết phần thi vẫn diễn ra, đáp ứng sự mong mỏi của fan sắc đẹp quốc tế.
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã đi được nửa chặng đường với các hoạt động tại Bangkok, Phuket và Pattaya. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 21/11.
Cuộc thi năm nay đang bị phủ bóng đen bởi hàng loạt scandal giữa phía ê-kíp của ông Nawat và doanh nhân Raúl Rocha (chủ sở hữu Miss Universe). Gần đây, sự việc Jorge Figueroa - Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hoàn vũ Mexico bị bắt giữ ở Thái Lan sau những lời tố cáo của ông Nawat liên quan tới việc quảng cáo ứng dụng cờ bạc càng khiến công chúng lo lắng cho số phận của Hoa hậu Hoàn vũ 2025.