Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hương Giang và 122 người đẹp diễn áo tắm

Duy Nam

TPO - Hương Giang và 122 thí sinh đã có phần trình diễn trong vòng thi áo tắm được tổ chức ở Pattaya, Thái Lan. Phần thi của đại diện Việt Nam được nhận xét an toàn, chưa bứt phá.

vm.jpg
Chiều 14/11, Hương Giang và dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tham gia phần thi áo tắm được tổ chức ở một resort tại Pattaya, Thái Lan. Đại diện Việt Nam bước ra gần cuối, trình diễn mẫu bikini tông màu cam. Phần thi của Hương Giang được các diễn đàn và fan sắc đẹp chia sẻ, dành cho cô nhiều lời khen về thần thái rạng rỡ.
vn3.jpg
vn-2.jpg
Tuy nhiên trên mạng xã hội cũng có những ý kiến trái chiều về phần thi của Hương Giang. Nhiều người cho rằng phần da bụng của Hương Giang nhăn nheo, thiếu tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cách catwalk, đánh hông của cô cũng bị nhận xét chưa chắc chắn, thiếu đột phá.
pr.jpg
Đại diện Puerto Rico được xem là thí sinh có phần trình diễn ấn tượng nhất. Cô có hình thể đẹp, những sải bước tự tin và tạo được điểm nhấn.
pr2.jpg
pr-1.jpg
Hiện người đẹp Puerto Rico được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
vene.jpg
Đại diện Venezuela là ứng viên sáng giá tiếp theo cho vương miện. Cô chinh phục khán giả bởi thân hình cân đối, quyến rũ, làn da trắng mịn màng.
vene-3.jpg
vene-2.jpg
Người đẹp Venezuela năm nay 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ.
latina.jpg
Người đẹp đeo sash Latina nằm trong top thí sinh được đánh giá cao nhất trong buổi trình diễn áo tắm. Yamilex Hernández năm nay 29 tuổi, sinh ra ở Cộng hòa Dominica và hiện sinh sống tại bang New Jersey, Mỹ. Cô là cử nhân chuyên ngành Truyền thông, Truyền hình và Điện ảnh.
uc.jpg
Đại diện Australia nằm trong nhóm thí sinh có hình thể đẹp nhất năm nay. Cô được đánh giá là thí sinh sáng giá cho vương miện. Lexie Brant năm nay 22 tuổi, cao 1,76 m, có hình thể săn chắc, nóng bỏng. Cô là người mẫu, sinh viên chuyên ngành trị liệu.
thai.jpg
Đại diện chủ nhà Thái Lan - Praveenar Singh nằm trong top thí sinh sáng giá của châu Á. Veena Praveenar Singh 29 tuổi, là người đẹp lai Thái Lan - Ấn Độ. Cô có chiều cao 1,78 m cùng thân hình nóng bỏng và nhan sắc hiện đại, cá tính.
thai-2.jpg
thai-3.jpg
Người đẹp chủ nhà được nhận xét là một trong những đối thủ đáng gờm cho vương miện.
phi-2.jpg
phi.jpg
Đại diện Philippines là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Á. Ahtisa Manalo sinh năm 1997, cao 1,73 m, có vẻ đẹp lai ngọt ngào. Cô sinh ra tại Candelaria, Quezon, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, hiện theo đuổi công việc người mẫu.
peru.jpg
Đại diện Peru khoe vóc dáng săn chắc, quyến rũ trong bộ bikini hồng. Cô là thí sinh tiềm năng của châu Mỹ.
indo2.jpg
indo.jpg
Người đẹp Indonesia là thí sinh được yêu thích ở khu vực châu Á. Cô có vẻ đẹp hiện đại với làn da nâu khỏe khoắn và đường cong sexy.
cuba.jpg
Đại diện Cuba là thí sinh có hình thể ấn tượng ở khu vực châu Mỹ. Cô 23 tuổi, là người mẫu, mang hai dòng máu Cuba và Lebanon. Cô là con gái của người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Lili Estefan và doanh nhân Lorenzo Luaces.
phap.jpg
Đại diện Pháp cuốn hút với mái tóc tém cá tính. Cô mặc bikini tông màu vàng nổi bật, khoe hình thể thon thả.
argentina.jpg
Đại diện Argentina nằm trong nhóm thí sinh có hình thể sexy nhất khu vực châu Mỹ với những múi bụng rắn rỏi. Cô cũng có kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.
guatemala.jpg
brazil.jpg
guadeloupe.jpg
aruba.jpg
Mặt bằng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được đánh giá cao về hình thể và kỹ năng. Các cô gái đều chiến thắng cuộc thi cấp quốc gia trước khi thi quốc tế. Họ có khả năng biểu cảm và cuốn hút khán giả trên sàn diễn.
phan-lan.jpg
bi.jpg
tho-nhi-ky.jpg
ha-lan.jpg
Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng ban tổ chức hủy bỏ phần thi áo tắm để phù hợp với tình hình quốc tang ở Thái Lan. Tuy nhiên, ông Nawat cho biết phần thi vẫn diễn ra, đáp ứng sự mong mỏi của fan sắc đẹp quốc tế.
ai-cap.jpg
slovakia.jpg
thuy-dien.jpg
nam-phi.jpg
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã đi được nửa chặng đường với các hoạt động tại Bangkok, Phuket và Pattaya. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 21/11.
bolivia.jpg
chile.jpg
cayman.jpg
Cuộc thi năm nay đang bị phủ bóng đen bởi hàng loạt scandal giữa phía ê-kíp của ông Nawat và doanh nhân Raúl Rocha (chủ sở hữu Miss Universe). Gần đây, sự việc Jorge Figueroa - Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hoàn vũ Mexico bị bắt giữ ở Thái Lan sau những lời tố cáo của ông Nawat liên quan tới việc quảng cáo ứng dụng cờ bạc càng khiến công chúng lo lắng cho số phận của Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe #Hương Giang #trình diễn áo tắm

Xem thêm

Cùng chuyên mục