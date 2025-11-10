Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ khoe dáng với áo tắm

TPO - Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khoe vóc dáng quyến rũ với áo tắm trong hoạt động ngày thứ 8 trên du thuyền ở Phuket, Thái Lan.