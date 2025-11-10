Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ khoe dáng với áo tắm

TPO - Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khoe vóc dáng quyến rũ với áo tắm trong hoạt động ngày thứ 8 trên du thuyền ở Phuket, Thái Lan.
Trong hoạt động ngày thứ 8 ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, 123 thí sinh khoe dáng với áo tắm trên du thuyền ở bãi biển Phuket, Thái Lan. Đây là lần đầu dàn người đẹp của cuộc thi khoe dáng với áo tắm.
Veena Praveenar Singh năm nay 29 tuổi, mang vẻ đẹp sắc sảo pha trộn dòng máu Thái Lan và Ấn Độ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, cô giành chiến thắng ở cuộc thi cấp tỉnh Saraburi. Veena Praveenar Singh có chiều cao nổi bật 1,78 m, với hình thể nóng bỏng. Kỹ năng trình diễn là điểm mạnh của người đẹp. Cô đã bốn lần thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.
Đại diện Bulgaria mặc áo tắm một mảnh màu đen, cắt khoét táo bạo khoe đường cong đầy đặn và làn da trắng mịn.
Đại diện Colombia có vóc dáng săn chắc đậm chất Latinh. Cô là ứng viên sáng giá cho vương miện. Người đẹp năm nay 34 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana. Vanessa Pulgarin là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Colombia với trang cá nhân Instagram có hơn 500.000 người theo dõi. Cô được xem là hình mẫu về thời trang, sắc đẹp và sức khỏe nữ giới.
Đại diện Venezuela - Stephany Abasali - thu hút với sắc vóc và thần thái quyến rũ. Cô đang được đánh giá là người đẹp yêu thích nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô năm nay 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ. Người đẹp cũng đang là người mẫu ở quê nhà. Trước khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2024, Abasali từng thi Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Du lịch Thế giới.
Đại diện Cộng hòa Guinea Xích Đạo - Tiguidanké Bérété - khoe dáng trên biển trong bộ áo tắm kết hợp áo choàng bay bổng.
Người đẹp Cuba - Lina Luaces mặc áo tắm tông màu xanh. Cô là ứng viên gây chú ý của khu vực châu Mỹ. Cô 23 tuổi, là người mẫu, mang hai dòng máu Cuba và Lebanon. Cô là con gái của người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Lili Estefan và doanh nhân Lorenzo Luaces.