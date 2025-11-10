Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ khoe dáng với áo tắm

Duy Nam

TPO - Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khoe vóc dáng quyến rũ với áo tắm trong hoạt động ngày thứ 8 trên du thuyền ở Phuket, Thái Lan.

578253749-1275945394569377-4101690042048678594-n.jpg
579991039-1275945817902668-1809625979183644461-n.jpg
Trong hoạt động ngày thứ 8 ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, 123 thí sinh khoe dáng với áo tắm trên du thuyền ở bãi biển Phuket, Thái Lan. Đây là lần đầu dàn người đẹp của cuộc thi khoe dáng với áo tắm.
578532317-122285024288031108-3494381228665310103-n.jpg
Đại diện Thái Lan - Praveenar Singh - gây chú ý khi khoe dáng với bikini tông màu vàng nhạt. Cô là thí sinh sáng giá cho vương miện, có lượng fan đông đảo ở xứ sở chùa vàng. Praveenar Singh chiếm vị trí cao trên các bảng dự đoán của nhiều diễn đàn sắc đẹp.
578082858-1275582491272334-3589925303925542829-n.jpg
579165641-1275582497939000-5106667147732026388-n.jpg
Veena Praveenar Singh năm nay 29 tuổi, mang vẻ đẹp sắc sảo pha trộn dòng máu Thái Lan và Ấn Độ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, cô giành chiến thắng ở cuộc thi cấp tỉnh Saraburi. Veena Praveenar Singh có chiều cao nổi bật 1,78 m, với hình thể nóng bỏng. Kỹ năng trình diễn là điểm mạnh của người đẹp. Cô đã bốn lần thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.
577028374-817616854229894-4437025799641659399-n.jpg
577791056-817616824229897-3069195051568176369-n.jpg
Đại diện Bulgaria mặc áo tắm một mảnh màu đen, cắt khoét táo bạo khoe đường cong đầy đặn và làn da trắng mịn.
578753737-1897749704113702-8773751473328930051-n.jpg
580547682-1897749690780370-5326167864685132423-n.jpg
Đại diện Colombia có vóc dáng săn chắc đậm chất Latinh. Cô là ứng viên sáng giá cho vương miện. Người đẹp năm nay 34 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana. Vanessa Pulgarin là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Colombia với trang cá nhân Instagram có hơn 500.000 người theo dõi. Cô được xem là hình mẫu về thời trang, sắc đẹp và sức khỏe nữ giới.
578709424-122161398086758723-696646188824223627-n.jpg
579234104-122161398050758723-7942212439145931091-n.jpg
Đại diện Venezuela - Stephany Abasali - thu hút với sắc vóc và thần thái quyến rũ. Cô đang được đánh giá là người đẹp yêu thích nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô năm nay 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ. Người đẹp cũng đang là người mẫu ở quê nhà. Trước khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2024, Abasali từng thi Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Du lịch Thế giới.
new-zealand.jpg
Đại diện New Zealand - Abbigail Sturgin - khoe vóc dáng săn chắc trong bộ bikini màu đỏ nổi bật.
577118509-1897762287445777-8610039385035392038-n.jpg
580812453-1275945071236076-8302077232116280457-n.jpg
Đại diện Cộng hòa Guinea Xích Đạo - Tiguidanké Bérété - khoe dáng trên biển trong bộ áo tắm kết hợp áo choàng bay bổng.
577591757-1275945751236008-5161158614764341686-n-6732.jpg
snapinstato-576383103-18541633606048243-3999545900032650487-n-3909.jpg
Người đẹp Cuba - Lina Luaces mặc áo tắm tông màu xanh. Cô là ứng viên gây chú ý của khu vực châu Mỹ. Cô 23 tuổi, là người mẫu, mang hai dòng máu Cuba và Lebanon. Cô là con gái của người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Lili Estefan và doanh nhân Lorenzo Luaces.
579925168-1275945694569347-8968823858237125689-n.jpg
Đại diện Australia - Lexie Brant là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Người đẹp năm nay 22 tuổi, cao 1,76 m, có hình thể săn chắc, nóng bỏng. Cô là người mẫu, sinh viên chuyên ngành trị liệu. Bên cạnh việc học, cô làm thư ký y khoa cho một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.
578260668-1402583585204437-1446020385536438622-n.jpg
Đại diện Cộng hòa Dominica - Jennifer Ventura gây ấn tượng với múi bụng rắn rỏi. Người đẹp năm nay 31 tuổi, là kỹ sư xây dựng và có bằng thạc sĩ quốc tế. Jennifer Ventura cũng là huấn luyện viên thể hình, nhờ đó cô có hình thể săn chắc, nóng bỏng.
sri-lanka.jpg
Đại diện Sri Lanka - Lihasha Lindsay-White khoe hình thể đầy đặn với áo tắm màu xanh.
577821468-1275945227902727-8159035178057153387-n.jpg
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khởi động với nhiều hoạt động ở Bangkok, Thái Lan. Tại đây, các thí sinh tham dự buổi lễ mở màn, lễ trao sash và quay hình, chụp ảnh cho nhà tài trợ. Tối 8/11, 123 thí sinh tham dự buổi tiệc mở màn tại Phuket. Sau Phuket, lịch trình tiếp theo của cuộc thi diễn ra ở Pattaya. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Impact Arena ở Bangkok, Thái Lan.
Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe #Hoa hậu Hoàn vũ 2025

