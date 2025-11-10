Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Đường Yên bị hại

Minh Vũ

TPO - Đường Yên tích cực đóng phim sau thành công của tác phẩm "Phồn hoa". Nhưng hiện tại vì scandal chấn động giới giải trí của biên kịch Tần Văn, các dự án của cô đều bị ảnh hưởng.

Ngày 10/11, Sohu đưa tin biên kịch Tần Văn và đạo diễn Vương Gia Vệ đang bị công chúng yêu cầu "phong sát", cấm các hoạt động nghệ thuật, thậm chí thu hồi giải thưởng. Điều này ảnh hưởng lớn tới Đường Yên, người đóng phim Tình yêu không có thần thoại do Tần Văn chấp bút.

Theo đó, bộ phim Tình yêu không có thần thoại dự kiến lên sóng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào đầu tháng 11, tuy nhiên phim đã bị hoãn chiếu thay vào đó là tác phẩm Tứ hỉ do Đồng Dao, Tưởng Hân đóng chính.

duong-yen5.jpg
Sóng gió ập đến với Đường Yên dù cô không làm gì gây tranh cãi.

Sohu cho biết thêm sự việc bắt đầu khi biên kịch Cổ Nhị tố cáo đoàn phim Phồn hoa lấy cắp kịch bản của mình vì vậy tung các file ghi âm để vạch trần bộ mặt giả dối của các nhân vật quyền lực đứng sau bộ phim.

Trong các đoạn ghi âm, biên kịch Tần Văn và đạo diễn Vương Gia Vệ liên tục nói xấu nghệ sĩ khác của Trung Quốc. Bên cạnh đó, cả hai còn bàn luận các vấn đề chính trị, bị công chúng Trung Quốc tẩy chay, yêu cầu phong sát.

Đường Yên cũng là nạn nhân từ loạt file ghi âm, trong đó đạo diễn Vương Gia Vệ chê cô "giỏi làm màu". Vì đạo diễn chê Đường Yên, đồng thời có thông tin Đường Yên từng phải quay lại một cảnh tới 86 lần, do đó nhiều người tin rằng Đường Yên được nhận vào đoàn phim Phồn hoa nhờ đi cửa sau. Khi phim lên sóng, cô cũng là người được PR nhiều nhất. Thông tin này có ảnh hưởng tiêu cực tới danh tiếng của Đường Yên.

Khi biên kịch Tần Văn vướng tai tiếng, không chỉ bộ phim Tình yêu không có thần thoại bị hoãn chiếu, khán giả còn yêu cầu thu lại các giải thưởng mà đoàn phim Phồn hoa đã đạt được. Trước đó, Tần Văn thắng giải Biên kịch xuất sắc nhất tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan 2025.

Tần Văn cũng là cổ đông của công ty sản xuất phim ảnh Tân Lệ, bà từng viết kịch bản của các bộ phim nổi tiếng như Nửa đời trước của tôi, Ở rể, Lưu kim tuế nguyệt... Scandal của Tần Văn ảnh hưởng không nhỏ tới Tân Lệ.

Công ty Tân Lệ lại là đơn vị sản xuất hai dự án mới của Đường Yên bao gồm Khoảnh khắc cuộc sốngThiên lý giang sơn đồ. Theo Sohu, cả hai dự án đang ở trong tình trạng khó khởi quay vì ồn ào kéo dài khi bị lộ file ghi âm.

Năm 2019, Đường Yên cũng phải chôn vùi một tác phẩm khác là Thám tử vô danh do bạn diễn Ngô Tú Ba vướng scandal ngoại tình.

Theo Sohu, sau sự thành công của Phồn hoa, danh tiếng Đường Yên khởi sắc trở lại. Sự nghiệp của Đường yên lận đận suốt 6 năm khi các tác phẩm ra mắt lần lượt thất bại, thậm chí người hâm mộ còn quay lưng với cô vì nữ diễn viên thụt lùi quá nhiều so với các ngôi sao cùng thế hệ. Thế nhưng, chưa tận hưởng vinh quang được lâu, cô đã gặp nhiều khó khăn vì scandal của người khác.

duong-yen2.jpg
duong-yen4.jpg
Phim do Đường Yên đóng hay các dự án chuẩn bị quay đều bị hoãn lại.
Minh Vũ
#Đường Yên #Phồn hoa #Tần văn #Vương Gia Vệ #Hồ Ca #sao Hoa ngữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục