Giải trí

File ghi âm khiến giới giải trí chấn động

Minh Vũ

TPO - Scandal tố cáo nhau của đoàn phim "Phồn hoa" do Vương Gia Vệ làm đạo diễn thu hút sự chú ý của khán giả. Danh tiếng của đạo diễn huyền thoại bị ảnh hưởng.

Trang 163 đưa tin những ngày qua giới giải trí Trung Quốc chấn động trước file ghi âm tố cáo đoàn phim Phồn hoa ăn cắp kịch bản của một biên kịch tên Cố Nhị. Đồng thời, Cố Nhị còn đăng bằng chứng cho thấy đạo diễn Vương Gia Vệ, biên kịch Tần Văn (người được ghi tên trong phần giới thiệu phim) nói xấu diễn viên gạo cội Trần Đạo Minh và Cận Đông.

Theo đó, từ năm 2023, biên kịch Cố Nhị đã đăng bài tố cáo đoàn phim Phồn hoa sử dụng kịch bản của anh nhưng không ghi tên Cố Nhị vào thông tin phim. Trong phần bằng chứng là tin nhắn wechat, Cố Nhị đã gửi kịch bản cho đạo diễn Vương Gia Vệ từ năm 2019, sau đó Vương Gia Vệ cho biết sẽ gửi cho Tần Văn để chỉnh sửa.

Thế nhưng, cuối cùng Phồn hoa trở thành tác phẩm độc quyền của Tần Văn, Cố Nhị không nhận được một đồng thù lao nào từ công việc viết kịch bản cho phim Phồn hoa. Trong khi đó, rất nhiều chi tiết đắt giá, có chiều sâu về nghệ thuật, có tính lịch sử và chuyên môn về chứng khoán đều là ý tưởng của Cố Nhị.

tan-van11.jpg
Cố Nhị tố cáo đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn (phải) ăn cắp kịch bản của anh. Sự việc gây chấn động giới giải trí Trung Quốc vì Vương Gia Vệ là đạo diễn huyền thoại, có danh tiếng cao trong nghề.

Chưa dừng lại ở đó, Cố Nhị còn đăng file ghi âm một đoạn đối thoại giữa biên kịch Tần Văn và đạo diễn Vương Gia Vệ, trong đó hai người nói xấu diễn viên Trần Đạo Minh và Cận Đông. Vương Gia Vệ muốn mời Trần Đạo Minh góp mặt trong phim Phồn hoa nhưng nam diễn viên từ chối. Do đó, Tần Văn cho rằng Trần Đạo Minh thích xây dựng hình tượng phóng khoáng, hiểu biết, giỏi giang, thích giới thiệu sách nhưng thực tế không hề đọc những cuốn chuyên ngành khó nhằn, là con người giả tạo tự phụ, không phải diễn viên tài giỏi, không theo kịp thời đại.

Đáng nói, Trần Đạo Minh là Chủ tịch hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, người từng hết lòng nâng đỡ biên kịch Tần Văn, từng đóng trong các bộ phim Nửa đời trước của tôi, Lưu kim tuế nguyệt do Tần Văn chấp bút. Trước đó, Tần Văn cũng nhiều lần công khai cảm kích Trần Đạo Minh vì có ơn dìu dắt giúp đỡ cô rất nhiều từ khi mới vào nghề. Bộ phim Thanh xuân không chốn bình yên của chúng ta là tác phẩm đầu tay của Tần Văn cũng do Trần Đạo Minh đóng chính. Nam diễn viên luôn kêu gọi các biên kịch đạo diễn trẻ hãy tìm đến mình vì ông sẵn lòng giúp đỡ người mới trong giới giải trí.

tan-van10.jpg
Biên kịch Tần Văn bị tẩy chay vì nói xấu ân nhân của mình là diễn viên gạo cội Trần Đạo Minh.

Theo 163, việc Vương Gia Vệ và Tần Văn có những bàn luận thiếu tích cực, thiếu tinh tế về Trần Đạo Minh và Cận Đông khiến khán giả phẫn nộ. Nhiều người chỉ trích Tần Văn là kẻ vô ơn, đâm sau lưng ân nhân của mình.

Trong khi đó, Vương Gia Vệ bị ảnh hưởng danh tiếng nặng nề vì cướp công sức của người khác. Biên kịch Cố Nhị luôn nhẫn nhịn chịu đựng, chấp nhận làm việc vặt trong đoàn phim Phồn hoa vì nghĩ mình là "đệ tử" của Vương Gia Vệ, nhưng lại bị đạo diễn nổi danh đối xử tệ bạc. Hiện tại, Cố Nhị bị bệnh teo cơ nặng.

Hiện tại, nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay các tác phẩm của biên kịch Tần Văn, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với đạo diễn Vương Gia Vệ.

Minh Vũ
#Vương gia vệ #Phồn hoa #Hồ Ca #Đường Yên #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

