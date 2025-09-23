Sơn Tùng M-TP lên tiếng

TPO - Đại diện công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP lên tiếng làm rõ hình ảnh nghệ sĩ có liên quan đến một website cá độ trực tuyến xôn xao trên mạng xã hội.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh Sơn Tùng M-TP được cho là gián tiếp quảng cáo một thương hiệu cá độ trực tuyến. Theo đó, một trang web cá độ đã đăng tải đoạn video nam ca sĩ biểu diễn trong một đêm nhạc tại Đà Lạt vào cuối năm 2024 và tự nhận là “nhà tài trợ kim cương” cho sự kiện.

Những hình ảnh trong chương trình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến khán giả cho rằng nam nghệ sĩ gián tiếp quảng cáo cho OK*** Media.

Đại diện công ty của Sơn Tùng M-TP chính thức lên tiếng, cho biết công ty TNHH TZ Việt Phát - Ban tổ chức của sự kiện Fly Fest 2024 - đã ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn trực tiếp với M-TP Talent về việc mời nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện.

Công ty khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với website cá độ. Việc tên website xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài nội dung hợp đồng giữa hai bên.

Đại diện công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với website cá độ.

Ngay khi phát hiện sự việc, công ty đã gửi công văn yêu cầu TZ Việt Phát làm rõ. Theo công văn phản hồi số 24/VP ngày 17/10/2024, TZ Việt Phát đã thừa nhận tự ý kết hợp với website cá độ với vai trò là đơn vị tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent.

"Công ty đang đề nghị TZ Việt Phát thực hiện ngay các hành động nhằm yêu cầu website này dừng mọi hoạt động sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của nghệ sĩ cho mục đích quảng bá và xử lý triệt để các thông tin đang lan truyền. Hiện tại, công ty phối hợp với các bên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề này", đại diện công ty của Sơn Tùng M-TP cho biết.

MV Anh em trước sau như một dính nghi vấn quảng cáo cho trang web cá độ.

Trước đó, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng gây tranh cãi khi MV ra mắt dính nghi vấn quảng cáo web cá độ.

Trước đó, ngày 18/9, nhóm Ngũ Hổ Tướng đã phát hành MV Anh em trước sau như một. Tuy nhiên, sau vài ngày ra mắt, khán giả nhận thấy trong MV xuất hiện nhiều phân cảnh có logo của trang web cá độ. Điều này khiến nhiều khán giả bày tỏ thất vọng, thậm chí khán giả còn kêu gọi tẩy chay MV và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Sau đó, MV bị ẩn khỏi kênh YouTube chính thức, nhưng khi xuất hiện trở lại, các phân cảnh gắn với thương hiệu cá độ đã bị loại bỏ.

Chiều 22/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.HCM đã mời các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng, ê-kíp sản xuất và quản lý đến làm việc để làm rõ sự việc. Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM theo giấy mời.