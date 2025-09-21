Nam diễn viên được chọn vào vai tù binh ở Côn Đảo

TPO - Diễn viên Quang Thuận (Duy) - nam chính "Thanh âm vượt đại dương" - phim khắc họa cuộc sống ngục tù ở Côn Đảo - chia sẻ hành trình làm phim đầy gian khổ. Nam diễn viên cho biết để vào vai cựu tù chính trị những năm 1945-1954, anh phải giảm 8 kg trong 3 tuần. Sau khi phim đóng máy, anh cũng gặp khó khăn để thoát vai và bị ám ảnh sau những cảnh quay bị tra tấn.

"Siết" cân cấp tốc

Phim điện ảnh Thanh âm vượt đại dương chưa có lịch chiếu toàn quốc chính thức nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả khi tái hiện cuộc sống của cựu tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Ngay khi những hình ảnh hậu trường của phim được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ. Điều này đã cho thấy sức hút của phim điện ảnh thuộc đề tài lịch sử - Cách mạng.

Thanh âm vượt đại dương do bộ đôi đạo diễn Đào Duy Phúc - Nguyễn Mạnh Hà thực hiện. Đây là dự án phim Nhà nước đặt hàng qua Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), CTCP Phim truyện I là đơn vị sản xuất, lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Côn Đảo giai đoạn 1945-1954 - nơi ý chí con người bị thử thách đến tận cùng, nhưng ngọn lửa cách mạng vẫn bùng cháy mãnh liệt dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng.

Tạo hình của diễn viên Quang Thuận trong phim Thanh âm vượt đại dương.

Đảm nhận vai nam chính - Duy, diễn viên Nguyễn Quang Thuận cũng nhận về sự chú ý của khán giả. Trong phim, Quang Thuận vào vai một chiến sĩ trẻ, bị bắt giam tại nhà tù Côn Đảo, đang cùng các đồng đội bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển theo chỉ đạo của tổ chức.

Chia sẻ với Tiền Phong, Quang Thuận cho biết đã giảm 8 kg trong vòng ba tuần để hóa thân thành Duy. Trước khi phim khởi quay, Quang Thuận nặng 78 kg, anh phải giảm về mức 70 kg để phù hợp với tạo hình của một chiến sĩ phải chịu cảnh tù đày, bị tra tấn.

"Để được xuất hiện trong phim Thanh âm vượt đại dương, tôi trải qua 5 lần casting. Trong quá trình chuẩn bị cho phim, tôi đã siết cân để giảm 8 kg cho phù hợp với tạo hình của nhân vật. Việc giảm cân diễn ra trong khoảng 3 tuần", Quang Thuận nói.

Quang Thuận cho biết đã giảm 8 kg trong vòng ba tuần để hóa thân thành Duy.

Nam diễn viên cho biết trước khi gia nhập đoàn làm phim, anh phải đọc và nghiên cứu kịch bản rất kỹ để hiểu rõ cảm xúc, nỗi đau của nhân vật. "Tôi muốn tìm hiểu thật kỹ về những điều chiến sĩ cách mạng thời đó phải trải qua. Tôi đã xem những thước phim về thời lịch sử đấy để cảm nhận, đồng cảm và thấu hiểu hơn để thể hiện cảm xúc một cách chân thật và gần gũi nhất tới khán giả", Quang Thuận kể lại.

Tuy nhiên, dù chuẩn bị rất kỹ càng ở đất liền nhưng khi ra Côn Đảo - bối cảnh chính trong Thanh âm vượt đại dương, Quang Thuận vẫn cảm thấy bất ngờ. Tận mắt chứng kiến, nghe những câu chuyện liên quan tới bối cảnh đem lại cho nam diễn viên xúc cảm rất lớn, khiến anh dễ dàng hóa thân thành Duy.

Vai diễn gây ám ảnh

Quang Thuận khẳng định được xuất hiện trong Thanh âm vượt đại dương là cơ hội quý giá và cũng là trách nhiệm lớn lao của nghệ sĩ. "Mong rằng Thanh âm vượt đại dương khi ra mắt sẽ được khán giả yêu thương, đón nhận, đặc biệt mong rằng bộ phim sẽ có cơ hội được công chiếu để đến với đông đảo người xem", Quang Thuận bày tỏ.

Anh cũng chia sẻ những khó khăn khi hóa thân thành Duy. Sự khó khăn không chỉ có trong những phân cảnh bị tra tấn mà còn là ám ảnh kéo dài sau khi phim đóng máy.

"Sau khoảng 2 tháng rời đoàn, tôi vẫn mơ, vẫn tưởng tượng bản thân đang ở trong bối cảnh phim. Khung cảnh tôi nhớ nhất là khi phải nằm trong kho, thực hiện phân cảnh trong nhà xác ở Côn Đảo. Tôi cực kỳ sợ. Nhiều lúc nghĩ lại vẫn run lẩy bẩy. Cảnh bị nhốt trong chuồng cọp, rắc vôi lên cũng khiến tôi không thể quên", Quang Thuận kể lại.

Phân cảnh bị tra tấn gây ám ảnh tâm lý cho Quang Thuận.

Những phân cảnh đến bây giờ nhớ lại, Quang Thuận vẫn thấy nổi da gà. Anh cho rằng khi vào hoàn cảnh đó, diễn viên có thể không cần diễn. Lúc này những hình ảnh, tư liệu nam diễn viên đã tìm hiểu như được tua lại trong đầu, cộng hưởng với bối cảnh, khiến anh hoảng sợ.

"Khi quay phân cảnh rắc vôi vào người hay cảm giác bị chọc que xuống. Trời ơi! Tôi gần như không diễn mà đó là cảm xúc thật của bản thân. Khi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi gần như không phải diễn, chỉ phản ứng theo cảm xúc thật", Quang Thuận bộc bạch.

Nam diễn viên cho rằng cảnh quay ám ảnh và áp lực nhất là cảnh bị tra tấn. Trong phân cảnh đó, anh bị treo hai tay lên, bị hất nước vào mặt… Việc quay ngoại cảnh cũng khiến Quang Thuận gặp nhiều chấn thương. Với cảnh quay ở Ba Vì, anh bị ngã, tím bầm lưng. Tuy nhiên, những chấn thương đó với Quang Thuận chỉ là vết thương ngoài da, anh vẫn tiếp tục quay phim để theo kịp tiến độ của đoàn làm phim.