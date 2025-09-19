Đính chính sau cảnh Hieuthuhai bị fan vây kín

TPO - Hieuthuhai lên tiếng về vết thương ở tay, xuất phát từ trò chơi trong chương trình "2 Ngày 1 Đêm". Lê Dương Bảo Lâm cũng khẳng định vết thương ở tay không phải do khán giả gây ra.

Trong buổi ghi hình chương trình 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 tại Bắc Ninh, dàn cast gồm Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai đã thu hút hàng trăm khán giả đến cổ vũ.

Không khí cuồng nhiệt khiến dàn nghệ sĩ nhanh chóng bị người hâm mộ bủa vây. Nhiều khoảnh khắc dàn sao chật vật thoát khỏi vòng vây khi khán giả kéo áo, chen lấn để tiếp cận tràn lan trên mạng xã hội.

Người hâm mộ sau đó phát hiện bàn tay trái của Hieuthuhai xuất hiện nhiều vết trầy xước, bầm đỏ. Thông tin nam rapper bị thương do khán giả quá khích lan truyền, khiến nhiều fan bày tỏ lo lắng.

Hieuthuhai đã phản hồi trên kênh broadcast cá nhân, đăng bức ảnh bàn tay bị thương và nói đây là kết quả của trò chơi trong chương trình. "Hãy xem chặng ở Bắc Ninh để biết ai làm tôi ra nông nỗi này, huynh đệ tương tàn", nam rapper viết.

Cách phản hồi của Hieuthuhai được fan đánh giá tinh tế, vừa giúp trấn an dư luận, vừa khéo léo tạo thêm sự tò mò về những thử thách lên sóng trong các tập tới.

Lê Dương Bảo Lâm cũng đăng video giải thích dấu tích trầy xước trên tay Hieuthuhai là do dàn cast chơi game, không phải khán giả gây ra: "Dấu tích Hiếu bị trầy là do anh em chơi game, không phải khán giả cào. Đồn không đúng...", anh lên tiếng.

Hieuthuhai, Lê Dương Bảo Lâm bị vây kín. Video: TikTok.

Tuy vậy, sự việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của nghệ sĩ trong các hoạt động đông khán giả.

Trước đó tại sự kiện cộng đồng, Sơn Tùng M-TP từng gặp tình huống khi một fan lao thẳng lên sân khấu ôm chặt, để lại vết hằn trên tay. Những sự cố tương tự cho thấy công tác an ninh cần sát sao hơn để đảm bảo trải nghiệm an toàn cho cả khán giả và nghệ sĩ.

2 Ngày 1 Đêm sau ba mùa phát sóng đã tạo dựng được thương hiệu lớn mạnh trong cộng đồng fan. Show tạo hiệu ứng trên mạng xã hội với nhiều khoảnh khắc hài hước, gắn kết giữa dàn cast, quảng bá con người, văn hóa của nhiều tỉnh thành trên cả nước...

Nhà sản xuất xác nhận mùa 4 của chương trình lên sóng trong tháng 9. Dàn cast vẫn giữ nguyên gồm Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai.