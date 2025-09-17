Bước ngoặt sau 8 năm của anh trai Jsol

TPO - Sau 8 năm hoạt động, Jsol lần đầu ra mắt dự án âm nhạc quy mô, từ sản xuất mini album ''Oe Oe'' cùng loạt hoạt động như Listening party, Fansign đến Mini concert. Tất cả khẳng định bước ngoặt đáng nhớ của nam ca sĩ được khán giả biết đến nhiều hơn sau chương trình "Anh trai say hi".

Cột mốc mới sau 8 năm bền bỉ

Ngày 16/9, Jsol phát hành mini album OE OE và MV Tính lười, đồng thời tổ chức Listening party quy tụ đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ cùng đại diện truyền thông. Đây là dự án được Jsol và công ty đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ ở phần âm nhạc mà còn ở hình ảnh, cách thức quảng bá và hoạt động tương tác với fan.

Ca sĩ Jsol. Ảnh: NVCC.

Mini album Oe Oe gồm 6 ca khúc là Dán mắt, Tính lười, Cuộn len, Không phải em không phải ai, Biết điều và bonus track Genie. Toàn bộ dự án khai thác cảm hứng từ loài mèo, biệt danh “mèo hồng” mà fan dành cho anh. Nam ca sĩ ví Oe Oe như tiếng khóc chào đời của đứa con tinh thần đầu tiên sau 8 năm làm nghề, đánh dấu sự khởi đầu cho giai đoạn mới.

“Tôi muốn mini album này có sự gần gũi, vui vẻ và một chút vô tri như năng lượng của mình. Thay vì gọi fan là ‘mọi người ơi’ thì tôi hay kêu ‘oe oe’ rồi fan cũng đáp lại ‘oe oe’, giống như lời chào nhau dễ thương giữa tôi và các bạn fan. Oe Oe còn là tiếng khóc chào đời của em bé, vì đây là mini album đầu tiên sau 8 năm hoạt động nên tôi cũng coi nó là tiếng khóc chào đời của đứa con tinh thần”, anh chia sẻ.

Không chỉ chú trọng phần nghe, album còn được khen ngợi về hình thức. Giám đốc sáng tạo Ben Phạm thiết kế phiên bản vật lý như hộp thức ăn mèo, phủ tông hồng đặc trưng cùng hình ảnh Jsol tạo dáng. Cách làm này giúp album được so sánh không thua kém sản phẩm Kpop về mức độ bắt mắt.

Chiến lược quảng bá

Dự án Oe Oe không dừng ở một album nhạc số mà còn đi kèm chiến lược quảng bá dài hơi. Nam ca sĩ công bố phát hành tới 5 MV gồm Tính lười, Biết điều cùng ba MV khác đang lên kế hoạch. Sau Listening party, anh tiếp tục tổ chức Fansign tại TPHCM (5/10) và Hà Nội (12/10), đồng thời chuẩn bị mini concert dành riêng cho người hâm mộ.

Trong đó, MV Tính lười kết hợp với HURRYKNG và CiiN được quay tại Singapore, là sản phẩm hợp tác cùng Tổng cục Du lịch Singapore (STB). Bà Serene Ng, Trưởng Đại diện STB tại Việt Nam, cho biết dự án mang kỳ vọng truyền cảm hứng du lịch đến giới trẻ Việt Nam qua âm nhạc.

Dàn anh trai, chị đẹp, em xinh đến ủng hộ sản phẩm mới của Jsol. Ảnh: NVCC.

Sự xuất hiện của dàn khách mời nổi tiếng như Khắc Hưng, Trang Pháp, Hoàng Yến Chibi, Song Luân, Anh Tú Atus… Bước ra từ Anh trai say hi mùa 1, nam ca sĩ tận dụng cơ hội để khẳng định bản sắc âm nhạc riêng, chứng minh sự trưởng thành sau hành trình dài kiên trì với nghề.