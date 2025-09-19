Son Ye Jin bất an

TPO - Tại Actors House Liên hoan phim Busan, Son Ye Jin nhìn lại 26 năm sự nghiệp, thừa nhận từng bất an sau khi lập gia đình. Nhờ dự án mới với Park Chan Wook và Lee Byung Hun, cô tìm lại sự tự tin và niềm vui diễn xuất.

Trong khuôn khổ sự kiện Actors House tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 hôm 18/9, Son Ye Jin xuất hiện và chia sẻ về hành trình 26 năm làm nghề cùng những trăn trở.

Actors House là chương trình thường niên của BIFF, nơi các diễn tiêu biểu, có thực lực trò chuyện cởi mở, đi sâu vào nghề diễn và tác phẩm. Minh tinh cảm thấy may mắn, cho rằng đây là cơ hội hiếm có.

Lần đầu hợp tác cùng Lee Byung Hun

Bộ phim mở màn BIFF 2025 là No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook, trong đó Son Ye Jin đảm nhận vai Mi Ri, người phụ nữ mạnh mẽ, đứng vững trong khủng hoảng, là chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Đồng hành cùng cô là Lee Byung Hun trong vai Man Soo.

Son Ye Jin tại sự kiện thuộc khuôn khổ LHP Busan. Ảnh: Osen.

“Sau khi kết hôn và có con, tôi lo lắng không biết liệu có còn được gặp khán giả bằng những tác phẩm xuất sắc như trước. Tôi không dám chắc tương lai sẽ giống như cũ, cũng băn khoăn liệu mình có còn hợp với vai lãng mạn, hay có được mời nữa không. Nhưng nhìn vào con đường của các đàn chị như Youn Yuh Jung, Kim Hie Ae, Jeon Do Yeon, Kim Hye Soo, tôi tin rằng mình cũng sẽ có lối đi riêng để tiếp tục thể hiện ở giai đoạn này”, nữ diễn viên thừa nhận.

Cô cho biết được góp mặt trong No Other Choice khiến tư tưởng thoải mái hơn: “Trước đây tôi thường thấy nặng nề, nhưng lần này nhờ có đạo diễn Park Chan Wook và tiền bối Lee Byung Hun, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tận hưởng trường quay nhiều hơn”.

Son Ye Jin hợp tác cùng tài tử Lee Byung Hun (trái).

Lần đầu hợp tác với Lee Byung Hun và Park Chan Wook, Son Ye Jin dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp. “Trước ống kính, tôi thường khó buông bỏ căng thẳng. Khi diễn nhiều, bạn dễ bị gò bó trong giọng điệu, hành động đã định sẵn. Nhưng quan sát Lee Byung Hun, tôi thấy anh diễn tự nhiên, không gượng ép. Đó chính là điều tôi khao khát học hỏi”.

Về đạo diễn Park Chan Wook, cô kể trên phim trường, chỉ cần chiếc ghế mang tên ông đã khiến diễn viên tự khắc tuân theo.

Sau 26 năm theo nghề

Từ The classic (2003), The truth beneath (2016), The last princess (2016) cho đến Hạ cánh nơi anh (2019), Son Ye Jin đã thử sức đa dạng thể loại và cho thấy sức bền bỉ. Nhìn lại, diễn viên nói cô làm việc nhờ tham vọng và sức mạnh tinh thần, thuộc kiểu người ngã rồi lại đứng lên. “Có lúc diễn xuất là nỗi đau, tôi không tận hưởng nó, nhưng khát khao làm tốt đã đưa tôi đi xa đến vậy”, Son Ye Jin chia sẻ.

Minh tinh thừa nhận đã trải qua giai đoạn kiệt sức, rơi vào trạng thái chán nản, không muốn làm gì. May mắn là cô tham gia dự án khác và đã vượt qua được.

Nữ diễn viên coi The Art of Seduction (2005) là cột mốc giải phóng bản thân khỏi hình tượng bi thương quen thuộc. “Không ai nghĩ tôi sẽ đóng hài. Tôi thậm chí còn diễn quá lố để gây cười. Nhưng nhờ dám thử sức, tôi thấy bản thân được giải phóng. Thấy khán giả cười vì diễn xuất của mình thay vì khóc, tôi cảm nhận niềm hạnh phúc to lớn”, diễn viên nói.

Nữ diễn viên tin sự nỗ lực hết mình ở mỗi giai đoạn đều sẽ mang lại giá trị. “Thanh xuân của tôi gần như chỉ dành cho công việc. Dù không sống để tận hưởng, tôi biết ơn vì tất cả đã được lưu giữ qua diễn xuất. Nếu có điều gì bạn muốn làm, hãy dốc toàn lực, rồi sẽ có lúc nó tỏa sáng”, Son Ye Jin đúc kết.