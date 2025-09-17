Lisa (BlackPink) táo bạo trên thảm đỏ LHP Busan

Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 khai mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan. Tại thảm đỏ lễ khai mạc, khán giả và giới truyền thông được phen ngỡ ngàng khi Lisa xuất hiện.

Thành viên BlackPink được giới thiệu là “khách mời bất ngờ của BIFF”. Việc cô có mặt tại sự kiện không hề được tiết lộ trước với báo chí Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ thêm gây chú ý.

Lisa nổi bật khi sải bước trên thảm đỏ.

Trước đó, Lisa vừa thử sức ở lĩnh vực diễn xuất khi tham gia White Lotus mùa 3, bộ phim truyền hình của HBO (Mỹ). Nhờ đó, cô đã góp mặt với tư cách diễn viên tại lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 77, tổ chức ngày 14/9 (giờ địa phương). Chỉ vài ngày sau, nữ thần tượng lại xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện điện ảnh lớn ở Hàn Quốc, đánh dấu lần đầu dự một lễ trao giải ngoài lĩnh vực âm nhạc trong nước.

Trang phục của Lisa cũng là điểm nhấn gây bàn tán. Bộ váy màu da ôm sát từ cổ đến hông, chất liệu phản chiếu ánh đèn thảm đỏ, tôn lên vóc dáng mảnh mai và tạo ảo giác như thiết kế nude. Phần tóc nhuộm vàng óng kết hợp họa tiết thêu hoa trắng nổi trên nền vải càng tạo hiệu ứng giúp trang phục trở nên sinh động.

Phần dưới của trang phục còn táo bạo hơn. Đường cắt khoe trọn hông tiếp tục khẳng định phong cách thời trang táo bạo của Lisa. Chiếc váy được hoàn thiện với những đường ren và họa tiết thêu pastel nhiều lớp, mô phỏng hình ảnh hoa lá và bươm bướm nổi 3D, tạo sự tương phản với phần trên ôm sát, khiến tổng thể càng thêm cuốn hút.

Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay kỷ niệm 30 năm thành lập, trình chiếu tổng cộng 241 bộ phim trong khuôn khổ, diễn ra trong 10 ngày tại Trung tâm Điện ảnh Busan và kéo dài đến ngày 26/9.

Giải Thành tựu Điện ảnh Hàn Quốc năm 2025 được trao cho đạo diễn Jung Ji Young (79 tuổi). Lễ khai mạc do tài tử Lee Byung Hun dẫn dắt, đánh dấu lần đầu một nam diễn viên đảm nhận vai trò MC tại sự kiện.