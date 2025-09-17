Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Lisa (BlackPink) táo bạo trên thảm đỏ LHP Busan

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lisa (BlackPink) xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30. Cô lựa chọn thiết kế độc đáo, phô diễn đường nét cơ thể.

Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 khai mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan. Tại thảm đỏ lễ khai mạc, khán giả và giới truyền thông được phen ngỡ ngàng khi Lisa xuất hiện.

Thành viên BlackPink được giới thiệu là “khách mời bất ngờ của BIFF”. Việc cô có mặt tại sự kiện không hề được tiết lộ trước với báo chí Hàn Quốc, khiến nữ ca sĩ thêm gây chú ý.

g1clcj0bmaazoht.jpg
g1cqrynagaax3p4.jpg
g1ct1txxqaa4cm2.jpg
g1ct1twwmaaiokk.jpg
Lisa nổi bật khi sải bước trên thảm đỏ.

Trước đó, Lisa vừa thử sức ở lĩnh vực diễn xuất khi tham gia White Lotus mùa 3, bộ phim truyền hình của HBO (Mỹ). Nhờ đó, cô đã góp mặt với tư cách diễn viên tại lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 77, tổ chức ngày 14/9 (giờ địa phương). Chỉ vài ngày sau, nữ thần tượng lại xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện điện ảnh lớn ở Hàn Quốc, đánh dấu lần đầu dự một lễ trao giải ngoài lĩnh vực âm nhạc trong nước.

Trang phục của Lisa cũng là điểm nhấn gây bàn tán. Bộ váy màu da ôm sát từ cổ đến hông, chất liệu phản chiếu ánh đèn thảm đỏ, tôn lên vóc dáng mảnh mai và tạo ảo giác như thiết kế nude. Phần tóc nhuộm vàng óng kết hợp họa tiết thêu hoa trắng nổi trên nền vải càng tạo hiệu ứng giúp trang phục trở nên sinh động.

Phần dưới của trang phục còn táo bạo hơn. Đường cắt khoe trọn hông tiếp tục khẳng định phong cách thời trang táo bạo của Lisa. Chiếc váy được hoàn thiện với những đường ren và họa tiết thêu pastel nhiều lớp, mô phỏng hình ảnh hoa lá và bươm bướm nổi 3D, tạo sự tương phản với phần trên ôm sát, khiến tổng thể càng thêm cuốn hút.

Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay kỷ niệm 30 năm thành lập, trình chiếu tổng cộng 241 bộ phim trong khuôn khổ, diễn ra trong 10 ngày tại Trung tâm Điện ảnh Busan và kéo dài đến ngày 26/9.

Giải Thành tựu Điện ảnh Hàn Quốc năm 2025 được trao cho đạo diễn Jung Ji Young (79 tuổi). Lễ khai mạc do tài tử Lee Byung Hun dẫn dắt, đánh dấu lần đầu một nam diễn viên đảm nhận vai trò MC tại sự kiện.

Hà Trang
#Lisa BlackPink #Liên hoan phim Busan #thảm đỏ #thời trang táo bạo #váy nude #giải trí Hàn Quốc #BIFF

Xem thêm

Cùng chuyên mục