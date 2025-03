Lisa (BlackPink) làm nên lịch sử ở Oscar 2025

TPO - Margaret Qualley, Doja Cat, Lisa (BlackPink) và Raye đã có màn tri ân hoành tráng dành cho loạt phim James Bond tại Lễ trao giải Oscar năm 2025.

Lễ trao giải Oscar 2025 đã trở thành sân khấu của những bản medley ấn tượng. Sau khi hai ngôi sao của Wicked, Ariana Grande và Cynthia Erivo, mở màn chương trình bằng loạt ca khúc lấy cảm hứng từ The Wizard of Oz, loạt phim James Bond cũng được tôn vinh bằng màn trình diễn âm nhạc đặc biệt, ngay sau khi hạng mục Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất được công bố.

Nữ diễn viên The Substance, Margaret Qualley, là người mở đầu màn tri ân với một tiết mục múa đầy mê hoặc, bên cạnh dàn vũ công nam lịch lãm trong những bộ tuxedo.

Ngay sau đó, Lisa - thành viên nhóm nhạc Kpop BlackPink - xuất hiện từ trên không bằng dây cáp, mang đến bản cover bùng nổ của Live and Let Die, ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên ra mắt năm 1973, do ban nhạc Wings thể hiện.

Màn trình diễn tiếp tục với đoạn dance break đầy năng lượng của Lisa, trước khi Doja Cat xuất hiện và đưa khán giả trở về với giai điệu kinh điển Diamonds Are Forever - ca khúc chủ đề của phần phim James Bond năm 1971 với sự góp mặt của Sean Connery.

Kết thúc ấn tượng, Raye khoác lên mình bộ váy đen trắng thanh lịch và thể hiện Skyfall, ca khúc chủ đề trong bom tấn 2012 của Daniel Craig, vốn từng giúp Adele giành giải Oscar.

Sau phần trình diễn, Lisa đang trở thành tâm điểm bàn luận trên X (trước đây là Twitter). Người hâm mộ không ngừng ca ngợi nữ ca sĩ: Một tài khoản chia sẻ: “Mức độ thành công và tầm ảnh hưởng mà Lisa đạt được thật đáng kinh ngạc. Tôi hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc cô ấy làm nên lịch sử".

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với sự góp mặt của Lisa trong đêm vinh danh loạt phim James Bond. Một bình luận đặt câu hỏi: “Đừng hiểu lầm, tôi không có gì chống lại Lisa, nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây và hát ca khúc của James Bond?”.

Trước đó, nữ diễn viên Halle Berry - người từng góp mặt trong Die Another Day (2002) - đã lên sân khấu giới thiệu phần tri ân này. Cô cũng nhắc đến hai nhà sản xuất huyền thoại của loạt phim 007, Barbara Broccoli và Michael G. Wilson, những người vừa nhận Giải thưởng Irving G. Thalberg tại Governors Awards.

“Tôi đã có cơ hội tuyệt vời khi được làm việc với Barbara và Michael trong Die Another Day. Họ không chỉ đơn thuần sản xuất các bộ phim về Bond - họ chính là trái tim và linh hồn của thương hiệu suốt nhiều thập kỷ. Mỗi thế hệ đều có một James Bond của riêng mình. Thế giới xoay vần, mọi thứ thay đổi, nhưng tinh thần pha trộn giữa sự nguy hiểm, phong cách và bí ẩn của Bond… đó là điều bất biến" - Berry phát biểu.