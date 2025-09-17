Dàn nghệ sĩ hợp lực giúp Đinh Tiến Đạt

TPO - Nhiều nghệ sĩ như BB Trần, Tiến Luật, Rhymastic... hợp sức giúp rapper Đinh Tiến Đạt (Mr. D) trong MV mới "Bỏ bàn tay đó ra". Đinh Tiến Đạt mở ra hành trình mới sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Các anh tài hợp lực giúp Đinh Tiến Đạt

Ngày 16/9, Đinh Tiến Đạt công bố EP Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây. EP gồm sáu ca khúc theo nhiều màu sắc pop/ballad, R&B, rap, rap - rock. Đinh Tiến Đạt cho biết đây là lời tri ân gia đình, khán giả, đồng thời nối kết ký ức một thời với gu thưởng thức đương đại. Anh hợp tác cùng đạo diễn sáng tạo Tùng Phan, người từng chỉ đạo các MV Chia tay rồi mới biết, Chí Phèo, Khi ta còn dại khờ.

Dàn anh tài hợp sức ủng hộ Đinh Tiến Đạt hậu Anh trai vượt ngàn chông gai.

MV Bỏ bàn tay đó ra của nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng, đạo diễn Neko Lê, mở màn cho chuỗi phát hành tháng 9. Trong MV, Mr. D hóa thân thành nhân viên phục vụ quán của Tiến Luật, rơi vào bi kịch tình yêu phản bội. Hình ảnh tối giản, nhiều ẩn dụ như nến tàn, hương nước hoa lạ… trên nền pop/R&B pha rap.

Tại họp báo, BB Trần hài hước kể anh phải “bỏ tiền ra mua vai”, vốn dĩ nhắm cho vai nữ chính nhưng vì chuyển thiếu số 0 nên thành nam phụ.

Ban đầu, Tiến Đạt chỉ định thực hiện MV đơn giản, nhưng Tiến Luật khuyên anh nên tận dụng nguồn lực sau Anh trai vượt ngàn chông gai. Sau khi anh mở lời, nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên… đều nhiệt tình góp mặt hỗ trợ.

Dự án tiếp nối

Theo kế hoạch, tháng 10, Đinh Tiến Đạt phát hành Chí Phèo và Khi ta còn dại khờ. Trong đó, Chí Phèo được làm mới với bản phối rap - rock cùng nhóm Monocycle. Khi ta còn dại khờ mang âm hưởng ballad hoài niệm, như lời tự sự với chính mình thời tuổi trẻ.

Tháng 11, anh ra mắt Vui cùng Mr. D với phối khí hiện đại hơn, hướng đến khán giả trẻ. Cuối năm, ca khúc Tự hào được làm con được giới thiệu, là bản ballad dành tặng cha mẹ và hai con. Anh chia sẻ muốn nhấn mạnh gia đình chính là “gia tài” quý giá nhất sau 30 năm nghệ thuật.

Dàn nghệ sĩ đến ủng hộ Tiến Đạt. Ảnh: NVCC.

Đinh Tiến Đạt sinh năm 1981, từng là vũ công, biên đạo của Vũ đoàn Hoàng Thông, hợp tác ca sĩ Thanh Thảo qua nhiều bản hit như Đêm không sao, Chàng và nàng, Ok! Mình chia tay... Năm 2003, anh hoạt động solo với vai trò rapper, góp phần đưa rap từ underground ra mainstream. Ngoài âm nhạc, anh tham gia phim ảnh, chương trình giải trí, từng vô địch Cuộc đua kỳ thú 2016. Năm 2017, anh tạm dừng để kinh doanh.

Sau khi trở lại cùng chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024, anh tìm lại đam mê nghệ thuật. Trong chương trình, Tiến Đạt đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh Nhà Trẻ và đã cùng với các thành viên trong đội mang đến nhiều tiết mục gây ấn tượng mạnh trong các vòng Công diễn của chương trình như Trái đất ôm mặt trời, Thu hoài, Đào liễu...