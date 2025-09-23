Đạo diễn Vũ Thành Vinh mượn tên tuổi Hoài Linh

TPO - Đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết trong phim "Chị ngã em nâng", nghệ sĩ Hoài Linh phải chạy marathon 2 km ngoài đường ruộng cùng diễn viên nhí. Cảnh phải quay nhiều lần để đảm bảo tính chân thực và cảm xúc.

Chị ngã em nâng được giới thiệu là bộ phim điện ảnh "drama" nhất tháng 10, kể về hai chị em Thương và Lực do Lê Khánh, Thuận Nguyễn đảm nhận. Nhà sản xuất vừa công bố dàn nhân vật phụ, trong đó có NSND Tạ Minh Tâm và NSƯT Hoài Linh.

NSƯT Hoài Linh đóng vai ông nội của Thương và Lực. Nhân vật này là mảnh ghép quan trọng trong hành trình trưởng thành của hai chị em. Vai của Hoài Linh được giới thiệu là trụ cột tinh thần, thấu hiểu tính cách, sở thích của từng thành viên trong gia đình. Ông chọn hy sinh làm lẽ sống, luôn kề bên chăm sóc các cháu.

Cảnh phim có Lê Khánh, Quốc Trường.

Trong phim, nam nghệ sĩ phải chạy marathon 2 km ngoài đường ruộng cùng hai diễn viên nhí. Cảnh phải quay nhiều lần để đảm bảo tính chân thực và cảm xúc. Đạo diễn Vũ Thành Vinh tiết lộ dù quay đi quay lại liên tục, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn giữ tinh thần tốt. Đây hứa hẹn là cảnh phim xúc động.

Chị ngã em nâng còn có sự xuất hiện của NSND Tạ Minh Tâm trong vai bác sĩ. Vai diễn gợi nhắc hình tượng bác sĩ Lê Hùng trong phim Blouse trắng cách đây 23 năm - tác phẩm làm nên tên tuổi của NSND Tạ Minh Tâm trong lĩnh vực diễn xuất.

Đạo diễn chia sẻ về việc chọn diễn viên phụ: "NSƯT Hoài Linh vào vai một ông già Nam bộ, tham gia phim để hỗ trợ đàn em. Còn NSND Tạ Minh Tâm vào vai bác sĩ cũng rất hợp lý vì từ Blouse trắng đến giờ, mọi người vẫn ấn tượng với nhân vật của anh. Cả hai anh đều hỗ trợ với cương vị đặc biệt, giúp phim đặc biệt hơn”.

Tạo hình NSND Tạ Minh Tâm và NSƯT Hoài Linh trong phim.

Với vai trò đạo diễn kiêm nhà đầu tư, NSƯT Vũ Thành Vinh lựa chọn diễn viên thực lực nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố ngôi sao, có chất lượng diễn xuất, mang đến sức hút cho bộ phim.

Nữ chính Lê Khánh được giao vai nặng về tâm lý. Cô tiết lộ khó khăn nhất là cảnh say rượu. “Tôi không biết uống bia rượu nhưng khi đóng cảnh say, tôi phải khiến khán giả tin. Tôi uống thật để có cảm giác và kết quả là quên thoại”, diễn viên nói.

Đây là tình huống hiếm hoi xảy ra trong sự nghiệp của cô. Với vai Hai Thương, Lê Khánh khẳng định chờ đợi từ rất lâu để có một vai diễn để đời.

Chị ngã em nâng dự kiến khởi chiếu trong tháng 10. Tuổi thơ của nam, nữ chính gắn với nghề làm nhang truyền thống của gia đình. Tai nạn bất ngờ xảy ra cướp đi sinh mạng của cha mẹ, từ đó Thương vừa làm chị, vừa làm cha mẹ để nuôi dạy em trai. Sự áp đặt của Thương vô tình tạo nên những mâu thuẫn và biến cố liên tiếp, đẩy Thương và Lực ngày càng xa nhau, đi đến bước đường sinh tử. Phim do Vũ Thành Vinh đạo diễn, Bình Bồng Bột là biên kịch.