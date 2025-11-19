Thêm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ từ chức

TPO - Sau nhà soạn nhạc Omar Harfouch, cựu cầu thủ Claude Makélélé cũng tuyên bố từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Những scandal liên tiếp khiến khán giả lo lắng cho số phận của cuộc thi năm nay.

Ngày 18/11, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã tuyên bố từ bỏ vai trò giám khảo. Lý do ông đưa ra là cuộc thi thiếu minh bạch. "Tôi đã quyết định từ chức khỏi ban giám khảo và từ chối tham gia vào trò hề này. Tôi cũng sẽ không sử dụng bản nhạc tôi đã sáng tác cho sự kiện này", ông cho biết.

Sau khi Omar Harfouch từ chức, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã đưa ra tuyên bố, khẳng định những phát ngôn của ông là không chính xác.

"Với những thông tin sai lệch mà ông Harfuch đăng tải về cuộc thi và các hoạt động liên quan, và việc ông bày tỏ mong muốn không tiếp tục liên quan đến cuộc thi, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ xác nhận ông Harfuch hoàn toàn rút khỏi vị trí giám khảo chính thức của cuộc thi năm nay. Quyết định này có hiệu lực ngay bây giờ", ban tổ chức cho biết.

Cựu cầu thủ Claude Makélélé cũng tuyên bố từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Phía Hoa hậu Hoàn vũ cũng yêu cầu ông Harfuch không được phép sử dụng, nhắc tới bản thân với bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, danh xưng hay tài sản đã đăng ký của Miss Universe dưới mọi hình thức, kể cả các sản phẩm truyền thông kỹ thuật số, văn bản hay lời nói.

"Bất kỳ việc tiếp tục sử dụng nào đều bị xem là không được phép và có thể chịu các hành động pháp lý theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ", thông cáo khẳng định.

Chỉ vài giờ sau khi ông Omar Harfouch từ chức, một thành viên giám khảo khác là cựu cầu thủ Claude Makélélé cũng tuyên bố từ bỏ vai trò giám khảo trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ngày 21/11.

"Tôi rất tiếc phải thông báo rằng tôi không thể tham dự sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì những lý do cá nhân bất khả kháng. Đây là quyết định khó khăn, bởi tôi luôn coi trọng Hoa hậu Hoàn vũ. Nền tảng này đại diện cho sự trao quyền, đa dạng và xuất sắc - những giá trị mà tôi luôn theo đuổi trong suốt sự nghiệp của mình", Claude Makélélé viết.

"Claude Makélélé, một biểu tượng của bóng đá thế giới. Di sản của Claude Makelele vượt ra ngoài sân cỏ. Sự nghiệp lẫy lừng của ông với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viên, cho đến tầm ảnh hưởng không ngừng nghỉ của ông như một hình mẫu toàn cầu - ông là hiện thân của sự xuất sắc và chính trực", tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ từng giới thiệu về Claude Makélélé với vai trò giám khảo.

Tuy không đưa ra lý do cụ thể nhưng việc từ chức liên tiếp của Omar Harfouch và Claude Makélélé đã ảnh hưởng không nhỏ tới chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng như danh tiếng của cuộc thi.

Trên mạng xã hội, việc hai giám khảo từ chức đang được bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng sự việc lần này là cú sốc, ảnh hướng tới danh tiếng ngày càng đi xuống của tổ chức Miss Universe dưới thời lãnh đạo của doanh nhân Raul Rocha.

Ông Raul Rocha và các cộng sự liên tục đưa ra thông cáo báo chí sau các ồn ào, khẳng định tính minh bạch, liêm chính của tổ chức Miss Universe. Tuy nhiên, sau những lời tố cáo của giám khảo, nhà soạn nhạc Omar Harfouch về sự gian lận trong nội bộ cuộc thi, khán giả ngày càng hoài nghi về tính công minh của kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang bước vào chặng cuối với phần thi trình diễn trang phục dân tộc và bán kết diễn ra ngày 19/11. Sau đó, thí sinh luyện tập cho chung kết diễn ra ngày 21/11.

Thay vì tôn vinh thí sinh, cuộc thi năm nay gây chú ý trên truyền thông bằng những ồn ào ngoài lề đến từ ban lãnh đạo và cách thức tổ chức thiếu chuyên nghiệp.