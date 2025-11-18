Nữ diễn viên qua đời chưa rõ lý do

TPO - Truyền thông Philippines đưa tin Gina Lima - nữ diễn viên 18+ - đã qua đời hôm 17/11 ở tuổi 23. Nguyên nhân cái chết của cô chưa được làm rõ.

Tờ PEP.ph đưa tin nữ diễn viên Gina Lima đã qua đời vào sáng 17/11 tại một căn phòng khách sạn ở thành phố Quezon, Philippines. Nhiều đồn đoán xung quanh cái chết của Gina, tuy nhiên phía cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân người đẹp qua đời.

Những suy đoán xung quanh cái chết của Lima ban đầu lan truyền trên Facebook, TikTok và X, nơi người dùng chia sẻ các bài đăng tuyên bố cô đã qua đời sau một sự cố liên quan đến bạn trai.

Nữ diễn viên, người mẫu Gina Lima.

Phần lớn sự chú ý tập trung vào Ivan Cezar Ronquillo, bạn trai của Lima. Người dùng mạng xã hội cáo buộc rằng anh ta đã có hành vi bạo lực trong mối quan hệ của họ. Một số người cho rằng Ivan có tiền sử bạo hành thể xác.

Các blog giải trí và bài đăng trên mạng xã hội cho rằng Lima bị thương tích bên trong, một số bài viết cho biết cô tử vong do xuất huyết nội sau khi bị tấn công. Nhiều bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ thông tin cô "bị đánh chết". Cụm từ "Gina bị đánh chết" sau đó trở nên thịnh hành trên mạng xã hội ở Philippines.

Tuy nhiên, tờ PEP.ph khẳng định vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ cảnh sát quốc gia Philippines hay gia đình nữ diễn viên. Hiện vẫn chưa có báo cáo y tế, kết quả khám nghiệm tử thi hay nguyên nhân tử vong nào được công bố.

Tin tức về cái chết của Gina đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong công chúng, hàng nghìn người kêu gọi chính quyền đưa ra tuyên bố rõ ràng. Các hashtag đòi công lý và thúc giục điều tra đã lan truyền rộng rãi.

Bạn bè mô tả Gina là người tràn đầy sức sống, lạc quan và tham vọng, luôn mơ ước đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp. Trên trang Facebook, người đẹp thường đăng bài viết nói về quyết tâm làm nên chuyện lớn và tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân.

Trước khi qua đời, Gina được cho là có mối quan hệ tình cảm với người mẫu Ivan Cezar Ronquillo. Các tài khoản mạng xã hội của Ivan hiện đã bị vô hiệu hóa.

Ba ngày trước khi qua đời, Gina Lima đã chia sẻ lại bài đăng về người phụ nữ sống sót sau mối quan hệ bạo hành với người bạn đời cố tình lây nhiễm HIV cho cô. "Xin hãy ban cho con tin tốt lành, cầu mong phép màu và sự bình yên trong tâm hồn", cô viết.

Gina sinh năm 2002, là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Sau khi rời quê hương Agusan, Gina đã định cư tại thành phố Quezon, nơi cô bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình.

Gina đã xuất hiện trong các dự án như My Fairy Tail Love Story (2018) và Liveshow 4 (2023). Các trang giải trí địa phương mô tả cô là một ngôi sao đang lên trong đội hình của VivaMax.

Gina có tài khoản Instagram cá nhân với hơn 180.000 người theo dõi. Cái chết của cô đã gây ra sự chú ý và tranh cãi rộng rãi trên mạng xã hội ở cả Philippines và Mỹ. Hiện cộng đồng mạng kêu gọi chính quyền làm rõ nguyên nhân cái chết của Gina.