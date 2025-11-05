Diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' qua đời

TPO - Diễn viên Hong Kong Lâm Thượng Vũ - đóng vai Khưu Xứ Cơ trong phim "Anh hùng xạ điêu" bản 1994 - qua đời do lên cơn đau tim. Ông hưởng thọ 75 tuổi.

Theo HK01, diễn viên Lâm Thượng Vũ qua đời ngày 4/11 do lên cơn đau tim. Những năm cuối đời, ông ít xuất hiện trước công chúng, phải đối diện nhiều biến cố sức khỏe.

Ông là gương mặt tiêu biểu của giới kịch nghệ Hong Kong. Trước khi gia nhập Đài truyền hình TVB, ông từng gây ấn tượng khi tham gia nhiều vở kịch sân khấu và phim điện ảnh. Năm 1989, ngay khi vừa gia nhập Đài Truyền hình TVB, ông đã gây ấn tượng với vai diễn đầu tay trong phim A time of taste.

Chỉ trong bảy năm gắn bó với TVB, Lâm Thượng Vũ đã tham gia hơn 40 bộ phim truyền hình, để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng, trong đó có Khưu Xứ Cơ trong Anh hùng xạ điêu (1994). Năm 1996, ông rời TVB và sau đó gần như ẩn mình khỏi giới giải trí.

Đến năm 2017, Lâm Thượng Vũ xuất hiện tại một buổi chia sẻ sân khấu từ thiện với dáng vẻ gầy gò và phải đeo máy trợ thính. Ông tiết lộ từng mắc ung thư vòm họng từ năm 1994, phải điều trị suốt hơn 20 năm để kiểm soát bệnh tình. Dù bị ảnh hưởng thần kinh vùng cổ sau hóa trị khiến ông nói chuyện không còn rõ ràng, nhưng ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường chống chọi bệnh tật và chuyển hướng sang công việc hậu trường như sáng tác kịch bản, nhạc và lời bài hát.

Lâm Thượng Vũ thường chia sẻ thơ ca và triết lý sống trên mạng xã hội và kênh YouTube cá nhân.

Trong những năm sau đó, ông tiếp tục đối diện nhiều biến cố sức khỏe như mất thính lực tai phải năm 2004 do nhiễm khuẩn, mắc chứng đau nửa đầu nặng năm 2009 buộc ông phải giải tán đoàn kịch do mình sáng lập.

Ngoài nghệ thuật, Lâm Thượng Vũ còn được biết đến là người yêu văn chương, thường chia sẻ thơ ca và triết lý sống trên mạng xã hội và kênh YouTube cá nhân, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả Hong Kong.

Trên các diễn đàn phim châu Á, người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều diễn viên phim kinh điển Hong Kong qua đời. Ngày 28/10, Hứa Thiệu Hùng - tài tử quen thuộc màn ảnh TVB - mất vì bệnh ung thư, để lại gần 200 tác phẩm điện ảnh, truyền hình.