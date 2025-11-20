Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ té ngã, nhập viện ngay trong đêm bán kết

TPO - Đại diện Jamaica - Gabrielle Henry bị té xuống hố sân khấu sau khi trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô được ban tổ chức đưa đi cấp cứu.

Ngay sau phần thi trang phục truyền thống, 120 thí sinh đã bước vào đêm thi bán kết nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Impact Challenger Hall tại Nonthaburi, Thái Lan.

Trong đêm thi, các thí sinh trình diễn hai phần thi áo tắm và trang phục dạ hội. Các phần trình diễn này chiếm 50% số điểm để giám khảo chọn ra top 30 cho đêm chung kết.

Thí sinh trong hậu trường phần thi áo tắm.

Hương Giang diễn áo tắm an toàn

Với mặt bằng chất lượng thí sinh cao, phần thi áo tắm trong bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được các fan sắc đẹp mong chờ.

Năm nay, các thí sinh trình diễn bikini và áo tắm một mảnh tông màu xanh, đỏ. Trước đó, mẫu áo tắm chính thức được công bố đã gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng mẫu áo tắm này sến sẩm, lỗi thời.

Tuy nhiên, khi thí sinh trình diễn trên sân khấu đêm bán kết, nhiều người đã thay đổi ý kiến. Những bộ áo tắm rực rỡ sắc màu kết hợp với hiệu ứng và màn hình led hiện đại và âm thanh sôi động đã mang tới cho khán giả một phần thi nóng bỏng, mãn nhãn.

Châu Mỹ tiếp tục là khu vực có nhiều thí sinh trình diễn nổi trội ở phần thi áo tắm. Các người đẹp Argentina, Cuba, Cộng hòa Dominica, Venezuela, Chile, Peru, Latina, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Costa Rica… khiến sân khấu bùng cháy với đường cong nóng bỏng và những sải bước tự tin, chuyên nghiệp. Tại khu vực này, Puerto Rico và Latina là hai người đẹp được nhận xét trình diễn nổi bật nhất.

Sân khấu rộng với đường catwalk dài là thử thách với nhiều thí sinh. Tuy nhiên, số lượng thí sinh trình diễn yếu năm nay không nhiều, là thử thách cho các giám khảo trong việc chấm điểm.

Ngoài châu Mỹ, châu Á là khu vực có nhiều thí sinh tiềm năng, trình diễn áo tắm cuốn hút như Thái Lan, Philippines, Campuchia, Lào, Indonesia… Ở châu Âu, Hà Lan và Tây Ban Nha đang nổi lên như hai ứng viên nổi bật nhất. Trong khi đó, đại diện Bờ Biển Ngà là thí sinh tỏa sáng nhất khu vực châu Phi trong phần thi áo tắm.

Đại diện Việt Nam - Hương Giang trình diễn mẫu áo tắm một mảnh màu đỏ. Cô giữ lối trình diễn điềm tĩnh, an toàn, không có nhiều cú xoay. Khán giả nhận xét thần thái Hương Giang tự tin hơn phần thi Swimsuit trước đó do mặc áo tắm một mảnh, che được những khuyết điểm ở vùng bụng.

Hương Giang trình diễn áo tắm an toàn.

Đại diện Jamaica gặp sự cố nghiêm trọng

Phần thi váy dạ hội không chỉ thu hút bởi những bộ váy xa hoa, lộng lẫy mà còn ở kỹ năng xử lý sân khấu, thần thái của các người đẹp. Với đường sân khấu dài, không ít thí sinh gặp khó khăn khi catwalk trong những bộ váy bó sát, đính kết cầu kỳ, tà váy cầu kỳ. Các người đẹp Kazakhstan, Bonaire, Kosovo đã bị vấp váy khi trình diễn.

Đại diện Jamaica là một trong những thí sinh nổi bật của khu vực châu Phi. Cô trình diễn váy dạ hội màu đỏ xuyên thấu quyến rũ. Tuy nhiên, khi bước vào sân khấu, người đẹp không may bị té xuống hố sân khấu. Ban tổ chức đã đưa người đẹp lên cáng và đưa đi cấp cứu. Tình trạng của người đẹp Jamaica khiến các fan sắc đẹp lo lắng.

Colombia, Bờ Biển Ngà, Costa Rica, Guadeloupe, Argentina, Chile, Ấn Độ, Turks and Caicos Islands, Latina… tiếp tục là những thí sinh nổi bật trong phần trình diễn váy dạ hội. Không chỉ có gu thẩm mỹ cao, họ còn cuốn hút bởi kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, thần thái ấn tượng.

Ở khu vực châu Âu, đại diện Moldova nổi lên là thí sinh tiềm năng bên cạnh Hà Lan, Tây Ban Nha. Đại diện Croatia cũng gây ấn tượng với chiều cao 1,91 m và kỹ năng catwalk uyển chuyển.

Đại diện Jamaica gặp sự cố sau khi trình diễn váy dạ hội.

Dàn thí sinh trình diễn váy dạ hội.

Nhiều thí sinh mang lên sân khấu những bộ váy có thiết kế lạ mắt, độc đáo. Ấn tượng nhất trong đêm thi là đại diện Pháp khi cô xuất hiện trong bộ váy xanh nhưng sau đó cởi phần tà váy để lộ chiếc quần xuyên thấu, đính kết lấp lánh. Đây có thể xem là một lựa chọn táo bạo của người đẹp Pháp.

Philippines và Thái Lan là hai người đẹp nhận được nhiều sự cổ vũ nhất ở khu vực châu Á. Mỗi khi hai người đẹp bước ra sân khấu đều được khán giả reo hò. Cả hai cùng có lựa chọn váy dạ hội được khen ngợi trong đêm bán kết, tôn được vóc dáng và thần thái.

Đại diện Việt Nam diện bộ váy đuôi cá chuyển màu độc đáo. Tuy có phần trang điểm, làm tóc ấn tượng nhưng thiết kế dạ hội của Hương Giang lại gây nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng bộ váy làm đại diện Việt Nam lộ chiều cao hạn chế. Bên cạnh đó, màu sắc, họa tiết của thiết kế cũng bị nhận xét kén người mặc.