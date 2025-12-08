10 phim Việt bết bát 2025: Từ phim 18+ dở tệ đến tình cảnh lao đao chưa từng có

TPO - Bên cạnh loạt phim trăm tỷ đồng, phòng vé Việt 2025 có 10 tác phẩm lỗ nặng. Từ "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" chốt sổ với 153 triệu đồng đến trường hợp cá biệt "Chốt đơn" dùng nữ chính AI nhưng vẫn ê chề rời rạp phản ánh rõ khán giả đã khắt khe hơn và thị trường ngày càng khó đoán.

Bên cạnh loạt phim trăm tỷ đồng, phòng vé Việt 2025 chứng kiến phần đối lập là 10 bộ phim đang chia nhau những vị trí lỗ nặng nhất năm.

Từ Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chót bảng doanh thu cho đến Chốt đơn, trường hợp cá biệt về mức đầu tư và ồn ào, danh sách này cho thấy khán giả đã bớt dễ dãi, còn thị trường thì ngày càng khắc nghiệt với cả phim thương mại lẫn phim nghệ thuật.

Nhóm phim lỗ tương xứng nội dung

Mở đầu danh sách là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, phim Việt lỗ nặng nhất năm 2025 với doanh thu chỉ 153 triệu đồng. Tác phẩm do Hoàng Anh Duy đạo diễn, kiêm luôn vai nam chính Thiên An - chàng trai trắng tay sau dịch, nợ nần chồng chất, lao vào showbiz với hy vọng đổi đời.

Câu chuyện tưởng chừng nhiều kịch tính nhưng bị chê hời hợt, đầy sạn và thiếu thông điệp. Nhân vật chính mơ làm ngôi sao nhưng không chứng minh được bất cứ năng lực nào; các cảnh hát, nhảy thua cả diễn viên quần chúng. Góc khuất showbiz được khắc họa theo lối suy nghĩ cũ kỹ, chỉ cần lên giường là có danh tiếng, xa rời thực tế hiện tại.

Ở tuyến gia đình, phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình nhưng không xây được mối quan hệ mẹ con đủ xúc động giữa bà Chín (Cát Phượng) và Thiên An. Hành trình từ nghèo khó, nổi tiếng đến suy sụp diễn ra chóng vánh, phi logic.

Lỗi kỹ thuật như khung hình livestream lệch, thoại không khớp tiếng càng làm khán giả mất kiên nhẫn. Dàn phụ toàn tên tuổi như NSƯT Mỹ Duyên, Phi Phụng, Lê Quốc Nam… nhưng không có đất diễn để gỡ gạc.

Đáng nói, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu còn “lỗ” thêm ở truyền thông khi ngay buổi ra mắt, Cát Phượng thẳng thừng chê kịch bản yếu, đạo diễn non nghề, quay không có kịch bản rõ ràng. Phía nhà sản xuất phải giải trình với nhà đầu tư, trong khi tranh cãi qua lại trên mạng chỉ khiến hình ảnh bộ phim thêm xấu. Có ngày phim chỉ bán được 2 vé, 120.000 đồng trước khi rời rạp.

Tiệm cầm đồ (trái) và Bịt mắt bắt nai thua lỗ do chất lượng thảm họa.

Thất bại này cho thấy khán giả không còn dễ dãi với dòng phim tình cảm - gia đình. Thông điệp về tình mẹ con không đủ để kéo khán giả ra rạp nếu kịch bản non và tay nghề yếu.

Đứng thứ hai trong bảng lỗ là Đời gì mơ đi với doanh thu 309 triệu đồng. Không vướng scandal như Tiệm cầm đồ, phim lặng lẽ ra rạp và cũng lặng lẽ biến mất. Chọn đề tài khắc họa mâu thuẫn gia đình, khác biệt thế hệ, bộ phim bị chê có kịch bản mỏng, nhân vật mờ nhạt, lời thoại xa lạ với giới trẻ khiến tác phẩm không tạo được cộng đồng fan nào để bám trụ.

So với bộ phim bết bát nhất là Tiệm cầm đồ, Đời gì mơ đi không bị chê thảm họa, song việc phim bị khán giả lạnh nhạt cho thấy tác phẩm không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Nếu tính chung toàn bảng, Bịt mắt bắt nai đứng thứ 4 về mức độ thua lỗ (rời rạp với 687 triệu đồng). Ban đầu, phim của đạo diễn Hoàng Thơ gây tò mò với nhãn erotic thriller, giật gân pha gợi tình. Tuy nhiên, ngay khi bước vào câu chuyện, khán giả gặp loạt tình huống gượng ép. Cô gái được giới thiệu thông minh lại dễ dàng bị chuốc thuốc, ngoại tình; biết chủ nhà bất thường nhưng vẫn ở lại. Mối quan hệ tay bốn phát triển “như kịch bản yêu cầu” chứ không theo tâm lý tự nhiên.

Cuối phim, thông điệp bị chỉ trích vì gieo định kiến “ngoại tình là lỗi của đàn bà”, trong khi gã đàn ông bạo hành lại không bị phán xét tương xứng.

Phần thoại nặng kịch, cảnh nóng thiếu thẩm mỹ, dàn diễn viên trẻ diễn gượng khiến Bịt mắt bắt nai nhanh chóng bị gọi tên trong nhóm “thảm họa điện ảnh” trên mạng xã hội. Cái kết là phim phải nhanh chóng rời rạp, liên tục bị đánh giá thảm họa khắp các diễn đàn.

Đồi hành xác xếp thứ 6 trong danh sách 10 bộ phim có doanh thu thấp nhất năm 2025 với 2,1 tỷ đồng. Trailer từng khiến khán giả kỳ vọng vào một phim ma Việt có bối cảnh chỉn chu, nhưng bản chiếu rạp lại không như khán giả kỳ vọng.

Tình thế chưa từng có của phim Việt

Ở đầu còn lại của bảng xếp hạng, Chốt đơn giữ vị trí doanh thu thấp thứ 10. Tác phẩm rời rạp với 5,11 tỷ đồng. Con số tưởng không quá tệ nếu chỉ nhìn doanh thu, nhưng thực tế là mức lỗ nặng, cú sốc của đạo diễn và nhà sản xuất nếu so mức độ đầu tư, thời gian hậu kỳ và lượng ồn ào mà phim mắc phải.

Chốt đơn từng được kỳ vọng tiên phong cho phim Việt, “phim Việt đầu tiên có nữ chính là AI” sau khi ê-kíp dùng công nghệ thay thế hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên vì ồn ào cá nhân. Chi phí sản xuất, dời lịch, xử lý hậu kỳ, thuê đơn vị AI… ở tác phẩm do Bảo Nhân - Nam Cito đạo diễn được dự đoán lên đến hàng chục tỷ đồng.

Thế nhưng sau ba tuần, Chốt đơn phải rời rạp. Những ngày cuối, phim chỉ bán được 4-5 vé/suất. Hệ thống lớn như CGV, Galaxy lần lượt cắt suất. Một bộ phim được nhắc trên mặt báo nhiều nhất, gây bàn tán dữ dội nhưng phải rời rạp trong ê chề, tạo nên tình cảnh, trường hợp cá biệt chưa từng thấy ở phim Việt.

Yếu tố AI không cứu nổi Chốt đơn, tạo tình cảnh chưa từng có ở phim Việt.

Từ phía nhà làm phim, họ cho rằng thất bại lớn nhất không chỉ về tiền. Đạo diễn Nam Cito thừa nhận đây là cú sốc lớn nhất sự nghiệp, nhưng vẫn buộc phải phát hành để giữ lời với nhà đầu tư và ê-kíp. Trong khi đó, đại diện nhà phát hành và nhà sản xuất nói thẳng họ mất tiền và tổn thọ vì Chốt đơn.

Ở góc độ thị trường, Chốt đơn là minh chứng rõ ràng rằng công nghệ và drama không thể thay thế một kịch bản đủ chắc. Dù tiên phong dùng AI, phim vẫn bị chê câu chuyện nhạt, diễn xuất gượng, nhiều góc quay “lộ” việc thay mặt. Trailer lại phô ra gần hết hình ảnh nhân vật AI Hoàng Linh - vốn là điểm tò mò lớn nhất. Vì vậy, khán giả không còn lý do để mua vé.

Chốt đơn là minh chứng của việc truyền thông ồn ào và công nghệ AI cũng bất lực trước sản phẩm không đủ sức chinh phục khán giả.

Ai cứu dòng phim nghệ thuật?

Bốn vị trí còn lại trong top 10 lỗ nặng nhất năm thuộc về những phim được giới chuyên môn đánh giá cao. Từ Mưa trên cánh bướm đến Đàn cá gỗ, Trái tim què quặt, Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Thai chiêu tài, điểm chung là đạo diễn có tâm huyết, nội dung ổn nhưng thực tế không có khả năng cạnh tranh phòng vé.

Mưa trên cánh bướm đứng thứ 3/10 trong danh sách 10 phim Việt doanh thu thấp, với khoảng 647 triệu đồng. Tác phẩm đầu tay của Dương Diệu Linh thắng hai giải tại LHP Venice 2024, được khen ngợi bởi lối kể hiện thực huyền ảo, khám phá bất bình đẳng giới, mâu thuẫn thế hệ thông qua hình ảnh vết rỉ nước chỉ phụ nữ nhìn thấy.

Về mặt nghệ thuật, Mưa trên cánh bướm là cú bứt phá hiếm hoi của phim Việt. Nhưng khi trở lại với rạp Việt, phim lại phải chấp nhận đứng gần nhóm “đội sổ” vì quá kén khán giả do nhịp chậm, nhiều tầng nghĩa, kết thúc mơ hồ.

Đứng thứ 5/10, Trái tim què quặt (doanh thu 813 triệu đồng) là trường hợp khiến nhiều người thấy tiếc. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp, lấy bối cảnh vụ án ở Đà Lạt, quy tụ ê-kíp đầu tư chỉn chu từ hình ảnh hoài cổ, ánh sáng, phục trang đến diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Trần Nghĩa…

Tuy vậy, kịch bản chưa chạm đến đỉnh cao điện ảnh đặc tả, phần thoại mang nặng tính kịch, chất liệu Việt chưa đủ đậm khiến phim bị xem là xa lạ, sách vở. Đạo diễn Quốc Công say mê tạo không khí hoài cổ, nhưng đôi khi làm người xem không thể nắm bắt tác phẩm.

Dòng phim nghệ thuật chưa thể níu chân khán giả ra rạp.

Nhịp phim chậm, thiên về tâm lý hơn là trinh thám vụ án như khán giả chờ đợi, khiến phim khó bắt nhịp với số đông. Kết quả là tác phẩm có điểm sáng về kịch bản vẫn rơi vào nhóm doanh thu bết bát, chưa chạm nổi một tỷ đồng.

Ở cuối bảng, ba cái tên Thai chiêu tài (2,9 tỷ đồng), Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu (3,2 tỷ đồng) và Đàn cá gỗ (4,4 tỷ đồng) cho thấy một thực tế khác. Ngay cả khi khán giả có thiện chí ủng hộ, phim Việt vẫn rất khó cạnh tranh.

Thai chiêu tài thử nghiệm chất liệu văn hóa - tâm linh, kịch bản được nhận xét mới lạ nhưng lại thất bại nặng nề do ra rạp giữa giai đoạn vùng trũng doanh thu.

Trong khi đó, Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu được kỳ vọng khi mang thương hiệu hoạt hình Việt, lấy cảm hứng từ truyện dân gian nhưng lại ra rạp đúng thời điểm đụng độ hoạt hình Doraemon.

Chuyên gia đánh giá yếu tố bản địa là điểm mạnh, nhưng trên thực tế, lựa chọn cuối cùng của nhiều gia đình vẫn là thương hiệu hoạt hình ngoại quen thuộc. Tâm thế muốn ủng hộ phim Việt của người xem không đủ mạnh để níu chân khán giả ra rạp.

Đàn cá gỗ lại là trường hợp khác. Phim chỉ dài 29 phút, xuất phát là phim tốt nghiệp đoạt Cánh diều vàng, ra rạp sau khi MV Phép màu viral. Giá vé chỉ 39.000 đồng giúp phim có khởi đầu ấn tượng, doanh thu nhanh chóng vượt mốc 3-4 tỷ trong một tuần. Tuy nhiên, khi trào lưu qua đi, nhiều khán giả thừa nhận “chưa kịp hiểu gì thì hết phim”.

Tác phẩm bị đánh giá có cấu trúc rời rạc, thiếu mở đầu, kết thúc, giống video âm nhạc hơn phim điện ảnh. Tranh cãi về chuyện quảng bá “không dùng kỹ xảo” càng khiến tác phẩm bị soi kỹ.

Từ vị trí doanh thu bết bát nhất (Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu), (Đời gì mơ đi), cho đến trường hợp cá biệt Chốt đơn và thất bại của dàn phim nghệ thuật, danh sách 10 phim bết bát nhất 2025 phản ánh rõ rệt thị trường.

Khán giả không còn dễ dãi với phim có kịch bản nhiều sạn, dù được gắn mác “phim Việt” hay “phim 18+”. Mặt khác, những tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, nội dung lạ như Mưa trên cánh bướm, Trái tim què quặt đến Đàn cá gỗ, Trạng Quỳnh nhí vẫn khó sống sót nếu chỉ trông chờ vào thiện chí ủng hộ của người xem.