Lương Thế Thành, Anh Tú mất ăn mất ngủ vì phim 18+

TPO - Tại buổi ra mắt "Hoàng tử quỷ" diễn ra ở TPHCM, dàn diễn viên cho biết họ gần như “mất ăn mất ngủ” trong quá trình tham gia bộ phim kinh dị - cổ trang 18+. Lương Thế Thành phải ép cân khắc nghiệt để đóng cảnh đấu vật, còn Anh Tú nhiều tuần liền tự nhốt mình giữ tâm lý u ám của vai phản diện.

Ngày 2/12, ê-kíp phim Hoàng tử quỷ tổ chức buổi ra mắt và suất chiếu sớm tại TPHCM. Buổi premiere quy tụ dàn diễn viên chính gồm Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Bình Tinh, đạo diễn Trần Hữu Tấn, nhà sản xuất Hoàng Quân. Đây là dự án kinh dị - cổ trang hiếm hoi của phim Việt được đầu tư mạnh mùa cuối năm, được kỳ vọng mang lại thành tích tốt cho thị trường.

Sau phần chiếu sớm, Anh Tú Atus (đóng vai nam chính hoàng tử quỷ) chia sẻ hai tháng quay tại Đà Lạt là giai đoạn anh gần như nhốt mình trong phòng để nuôi dưỡng tính cách và chiều sâu cho nhân vật Thân Đức. Nam diễn viên nói anh cố gắng nhập vai ngay cả khi rời phim trường. Ban đầu khi đọc kịch bản, anh lo lắng vì độ phức tạp của nhân vật.

Dàn diễn viên chính của Hoàng tử quỷ chia sẻ tại buổi ra mắt phim.

Đây là lần đầu Anh Tú đảm nhận vai phản diện, vai anh gọi là “nặng đô nhất” trong sự nghiệp. Cảnh quay cuối nhân vật Thân Đức ngồi một mình dưới gốc cây là phân đoạn anh cho rằng tiêu hao nhiều năng lượng nhất. Mỗi ngày, nam diễn viên đến sớm nhất đoàn vì khâu hóa trang mất 3-4 tiếng, riêng cảnh “hắc hóa” mất gần nửa ngày.

Nam diễn viên cũng gọi trải nghiệm đóng cảnh rùng rợn, đặc biệt liên quan đến việc cắn hoặc ăn thịt với nhiều siro, khiến anh nhiều lần buồn nôn và nổi da gà.

Khi được hỏi về phản ứng của Diệu Nhi trước việc anh đóng phim kinh dị và có cảnh nóng, Anh Tú cho biết vợ chồng anh luôn cùng đọc kịch bản, tập trung vào hành trình tâm lý nhân vật hơn là những chi tiết nhạy cảm.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Lương Thế Thành cho biết anh mất ngủ khi nhận vai Lỗ Đạt vì muốn mang đến hình ảnh chỉn chu nhất. Vai diễn đặt ra yêu cầu thể lực lớn, đặc biệt là cảnh đấu vật. Phân đoạn đòi hỏi nam diễn viên siết cơ và giữ thân hình ở mức khô nhất có thể.

Lương Thế Thành chia sẻ anh mất hai tháng tập luyện, cắt hoàn toàn tinh bột, chỉ ăn khoai lang, bắp, trứng, tôm, thịt để siết cơ. Vì cảnh đấu vật quay gần cuối, anh phải giữ chế độ này lâu hơn các bạn diễn.

Lương Thế Thành trở lại cuộc đua điện ảnh giữa lúc vợ anh là Thúy Diễm cũng tham gia bộ phim Cưới vợ cho cha đang chiếu ngoài rạp. Trả lời về việc hai vợ chồng “đối đầu phòng vé”, Lương Thế Thành cho rằng đây là niềm vui hiếm có, cả hai đều trở lại điện ảnh với dự án tâm huyết.

Nghệ sĩ Bình Tinh - đảm nhận vai Tuệ Liễu phu nhân - cho biết cô tạm gác lịch diễn sân khấu cải lương để tham gia Hoàng tử quỷ. Dù chỉ là vai cameo, cô phải thức trắng ba đêm để tập diễn trước gương, tự tiết chế lối diễn sân khấu cho phù hợp điện ảnh.

Tạo hình của Lương Thế Thành, Anh Tú trong bộ phim gắn nhãn 18+.

Hoàng tử quỷ ra mắt giữa lúc thị trường ghi nhận tình trạng khó đoán nhất năm. Hàng loạt bộ phim thua lỗ dù có sự đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, hình ảnh. Trước lo ngại về cạnh tranh phòng vé cuối năm, đại diện ê-kíp cho biết thị trường phát triển nhanh, số lượng phim Việt tăng đồng nghĩa mức độ đầu tư phải cao hơn.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân cũng cho biết họ kiên định với con đường làm phim riêng. Hướng đi kinh dị - cổ trang của bộ đôi "trùm kinh dị" là luôn đặt trọng tâm vào hành trình nhân vật, không dựa vào màn hù dọa đơn thuần.

Hoàng tử quỷ chuyển thể từ nguyên tác Lý triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, cổ trang, mở ra thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, phản chiếu lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh của con người.

Lấy bối cảnh thời Lê Trung Hưng, tác phẩm xoay quanh Thân Đức - hoàng tử sinh ra bởi tà thuật, mang tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng khỏi Ải Mắt Người để khôi phục Xương Cuồng giáo, với điều kiện phải thu thập đủ nguyên liệu từ dân làng Hủi. Phim có nhiều cảnh máu me, kinh dị đặc trưng của Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân, gắn nhãn 18+ khi ra rạp.