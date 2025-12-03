Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Lương Thế Thành, Anh Tú mất ăn mất ngủ vì phim 18+

Trạch Dương - Thanh Ngân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại buổi ra mắt "Hoàng tử quỷ" diễn ra ở TPHCM, dàn diễn viên cho biết họ gần như “mất ăn mất ngủ” trong quá trình tham gia bộ phim kinh dị - cổ trang 18+. Lương Thế Thành phải ép cân khắc nghiệt để đóng cảnh đấu vật, còn Anh Tú nhiều tuần liền tự nhốt mình giữ tâm lý u ám của vai phản diện.

Ngày 2/12, ê-kíp phim Hoàng tử quỷ tổ chức buổi ra mắt và suất chiếu sớm tại TPHCM. Buổi premiere quy tụ dàn diễn viên chính gồm Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Bình Tinh, đạo diễn Trần Hữu Tấn, nhà sản xuất Hoàng Quân. Đây là dự án kinh dị - cổ trang hiếm hoi của phim Việt được đầu tư mạnh mùa cuối năm, được kỳ vọng mang lại thành tích tốt cho thị trường.

Sau phần chiếu sớm, Anh Tú Atus (đóng vai nam chính hoàng tử quỷ) chia sẻ hai tháng quay tại Đà Lạt là giai đoạn anh gần như nhốt mình trong phòng để nuôi dưỡng tính cách và chiều sâu cho nhân vật Thân Đức. Nam diễn viên nói anh cố gắng nhập vai ngay cả khi rời phim trường. Ban đầu khi đọc kịch bản, anh lo lắng vì độ phức tạp của nhân vật.

z7286595299571-de8a9d614980b39fd93710fc0d78f939.jpg
z7286595299597-5a0c0ae302a1822d6d6b19777a29c1a1.jpg
z7286595230427-91cc395e437609d50859d2f566cbd019.jpg
z7286595372533-98229943d204a77a06d85885b6dfec4b.jpg
Dàn diễn viên chính của Hoàng tử quỷ chia sẻ tại buổi ra mắt phim.

Đây là lần đầu Anh Tú đảm nhận vai phản diện, vai anh gọi là “nặng đô nhất” trong sự nghiệp. Cảnh quay cuối nhân vật Thân Đức ngồi một mình dưới gốc cây là phân đoạn anh cho rằng tiêu hao nhiều năng lượng nhất. Mỗi ngày, nam diễn viên đến sớm nhất đoàn vì khâu hóa trang mất 3-4 tiếng, riêng cảnh “hắc hóa” mất gần nửa ngày.

Nam diễn viên cũng gọi trải nghiệm đóng cảnh rùng rợn, đặc biệt liên quan đến việc cắn hoặc ăn thịt với nhiều siro, khiến anh nhiều lần buồn nôn và nổi da gà.

Khi được hỏi về phản ứng của Diệu Nhi trước việc anh đóng phim kinh dị và có cảnh nóng, Anh Tú cho biết vợ chồng anh luôn cùng đọc kịch bản, tập trung vào hành trình tâm lý nhân vật hơn là những chi tiết nhạy cảm.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Lương Thế Thành cho biết anh mất ngủ khi nhận vai Lỗ Đạt vì muốn mang đến hình ảnh chỉn chu nhất. Vai diễn đặt ra yêu cầu thể lực lớn, đặc biệt là cảnh đấu vật. Phân đoạn đòi hỏi nam diễn viên siết cơ và giữ thân hình ở mức khô nhất có thể.

Lương Thế Thành chia sẻ anh mất hai tháng tập luyện, cắt hoàn toàn tinh bột, chỉ ăn khoai lang, bắp, trứng, tôm, thịt để siết cơ. Vì cảnh đấu vật quay gần cuối, anh phải giữ chế độ này lâu hơn các bạn diễn.

Lương Thế Thành trở lại cuộc đua điện ảnh giữa lúc vợ anh là Thúy Diễm cũng tham gia bộ phim Cưới vợ cho cha đang chiếu ngoài rạp. Trả lời về việc hai vợ chồng “đối đầu phòng vé”, Lương Thế Thành cho rằng đây là niềm vui hiếm có, cả hai đều trở lại điện ảnh với dự án tâm huyết.

Nghệ sĩ Bình Tinh - đảm nhận vai Tuệ Liễu phu nhân - cho biết cô tạm gác lịch diễn sân khấu cải lương để tham gia Hoàng tử quỷ. Dù chỉ là vai cameo, cô phải thức trắng ba đêm để tập diễn trước gương, tự tiết chế lối diễn sân khấu cho phù hợp điện ảnh.

1760931679-18-1.jpg
hoang-tu-quy-5-3755-603jpg.jpg
Tạo hình của Lương Thế Thành, Anh Tú trong bộ phim gắn nhãn 18+.

Hoàng tử quỷ ra mắt giữa lúc thị trường ghi nhận tình trạng khó đoán nhất năm. Hàng loạt bộ phim thua lỗ dù có sự đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, hình ảnh. Trước lo ngại về cạnh tranh phòng vé cuối năm, đại diện ê-kíp cho biết thị trường phát triển nhanh, số lượng phim Việt tăng đồng nghĩa mức độ đầu tư phải cao hơn.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân cũng cho biết họ kiên định với con đường làm phim riêng. Hướng đi kinh dị - cổ trang của bộ đôi "trùm kinh dị" là luôn đặt trọng tâm vào hành trình nhân vật, không dựa vào màn hù dọa đơn thuần.

Hoàng tử quỷ chuyển thể từ nguyên tác Lý triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, cổ trang, mở ra thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, phản chiếu lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh của con người.

Lấy bối cảnh thời Lê Trung Hưng, tác phẩm xoay quanh Thân Đức - hoàng tử sinh ra bởi tà thuật, mang tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng khỏi Ải Mắt Người để khôi phục Xương Cuồng giáo, với điều kiện phải thu thập đủ nguyên liệu từ dân làng Hủi. Phim có nhiều cảnh máu me, kinh dị đặc trưng của Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân, gắn nhãn 18+ khi ra rạp.

Trạch Dương - Thanh Ngân
#Phim kinh dị cổ trang Việt Nam #Vai phản diện và diễn xuất nặng đô #Chuẩn bị vai diễn và tập luyện khắc nghiệt #Sự cạnh tranh phòng vé cuối năm #Chất lượng và đầu tư phim Việt #Nguyên tác chuyển thể Lý triều dị truyện #Ảnh hưởng của phim 18+ đến diễn viên #Thị trường phim Việt Nam thời kỳ phát triển nhanh

Cùng chuyên mục